Estiveram presentes diversos representantes das cidades do Sul Fluminense e Médio Paraíba - Divulgação

Publicado 10/02/2023 14:08

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher e a Superintendência de Articulação Institucional e Políticas Transversais, promoveu na última semana a aula inaugural da ONG Promundo trazendo a abordagem sobre Masculinidades no âmbito da violência doméstica no mundo pós pandêmico.

Neste encontro, de cinco aulas, estiveram presentes diversos representantes das cidades do Sul Fluminense e Médio Paraíba: Itatiaia, Barra do Piraí, Resende, Valença, Miguel Pereira, Duque de Caxias, Mendes, Levy Gasparian e Areal. O encontro faz parte de um ciclo de apresentação e capacitação entre as cidades de Três Rios e Itatiaia, com certificação ao final, que acontecerá no dia 14 de junho.

“É de extrema importância que esses encontros aconteçam para que as mulheres saibam que não estão sozinhas. Estamos trabalhando e aprimorando cada vez mais o atendimento humanizado e justo às nossas mulheres trirrienses”, declarou o secretário Pedro Brasil.