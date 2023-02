GRES Bambas do Ritmo - Foto: Jonair de Christo

Publicado 14/02/2023 07:28

Três Rios - Depois de dois anos de interrupção, provocada pela pandemia da COVID-19, o carnaval de Três Rios, conhecido com a maior folia do interior do estado do Rio, está de volta. Para 2023, a prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está preparando uma festa ainda maior do que as edições anteriores: desta vez, a folia se estenderá por sete dias, com início na quarta-feira, dia 15.

Durante uma semana a cidade receberá diversos cantores e bandas conhecidos nacionalmente, além do tradicional desfile das escolas de samba, que promete surpreender os foliões. Os shows e o desfile, com entrada franca, acontecerão na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro.

A abertura do carnaval, nesta quarta-feira (15), fica por conta do cantor Alexandre Pires. Na quinta, 16, é a vez da banda Raça Negra. Na sexta, 17, sobe ao palco o Bonde do Forró, e no sábado, 18, a festa recebe o grupo de pagode Di Propósito.

No domingo, 19, o show fica por conta dos desfiles das agremiações trirrienses. As escolas de samba se apresentam, a partir das 21h, na seguinte ordem: Independente do Triângulo, Sonhos de Mixyricka, Bambas do Ritmo, Mocidade Independente de Vila Isabel e Bom das Bocas. Neste ano, todas as arquibancadas serão gratuitas e cobertas.

Na segunda, 20, a agenda de shows é retomada com apresentação da dupla sertaneja João Neto e Frederico, e na terça a festa é encerrada com o cantor Péricles. Vale lembrar também que o carnaval é abrilhantado também pelos tradicionais blocos populares, que animam o centro e os bairros da cidade durante o dia.

Além da programação cultural, a Prefeitura tem preparado também um esquema especial de segurança para os foliões. Durante os sete dias, o acesso à Avenida Condessa do Rio Novo, onde será realizada a festa, será controlado e com revista. Haverá também reforço no efetivo de agentes de segurança, com parceria entre a Guarda Municipal e o 38º Batalhão de Polícia Militar.

Durante todos os dias da festa, a Prefeitura disponibilizará ambulâncias e equipes de saúde, que estarão concentradas numa estrutura especial de atendimento montada na Praça da Autonomia, no Centro.

Programação alternativa

A Prefeitura organizou ainda uma programação alternativa de carnaval com matinês e shows de grupos regionais, no Centro e no distrito de Bemposta, que também receberá um esquema especial de segurança e saúde.

No Centro, a programação acontece na Praça São Sebastião e na Rua Duque de Caxias — em apoio ao tradicional Bloco das Piranhas —, e em Bemposta, na Praça Guilhermina Guinle. Os shows podem ser conferidos abaixo, com a programação completa do carnaval trirriense.

CRONOGRAMA

15/2 (quarta-feira):

Alexandre Pires, 21h, Av. Condessa do Rio Novo

16/2 (quinta-feira):

Raça Negra, 21h, Av. Condessa do Rio Novo

17/2 (sexta-feira):

Akidabanda, 17h e 20h, Praça São Sebastião

Bonde do Forró, 22h, Av. Condessa do Rio Novo

18/2 (sábado):

Akidabanda, 17h e 20h, Praça São Sebastião

Acústico A3, 17h, Rua Duque de Caxias

Léo de Freitas, 20h, Rua Duque de Caxias

Renato Esttrada e Família, 23h, Praça Guilhermina Guinle (Bemposta)

Di Propósito, 23h, Av. Condessa do Rio Novo

19/2 (domingo):

Akidabanda, 17h e 20h, Praça São Sebastião

Desfile das escolas de samba, 19h, Av. Condessa do Rio Novo

Acústico A3, 20h, Praça Guilhermina Guinle (Bemposta)

20/2 (segunda-feira):

Akidabanda, 17h e 20h, Praça São Sebastião

João Neto e Frederico, 23h, Av. Condessa do Rio Novo

21/2 (terça-feira):

Akidabanda, 17h e 20h, Praça São Sebastião

Péricles, 23h, Av. Condessa do Rio Novo

25/2 (sábado):

Desfile das campeãs, 19h, Av. Condessa do Rio Novo