Equipes estão mais capacitadas para realizarem o manuseio correto do insumo utilizado para recuperação corretiva do asfalto - Divulgação

Publicado 15/02/2023 13:28

Três Rios - Funcionários da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação, participaram, nesta segunda-feira (13), de uma capacitação para adquirir novos conhecimentos em relação a materiais e técnicas utilizados na manutenção da pavimentação asfáltica.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Três Rios com a PaviMil, uma empresa do Grupo Mil que produz massa asfáltica estocável.

Com aulas teóricas, ministradas na sede da empresa, e práticas, realizadas nas ruas de Três Rios, os funcionários da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação receberam o treinamento necessário para a melhor utilização do material.

A partir das técnicas aprendidas, as equipes estão ainda mais capacitadas para realizarem o manuseio correto do insumo utilizado para recuperação corretiva do asfalto, nos serviços de tapa buraco e recapeamento asfáltico, possibilitando uma melhor utilização dos recursos públicos municipais.