Matinês do Carnaval 2023 em Três Rios - Reprodução

Publicado 17/02/2023 10:55

Três Rios - As matinês do Carnaval 2023 em Três Rios começam neste sábado (18), a partir das 17h, na Praça São Sebastião, e prometem garantir a folia da criançada. A animação fica por conta da banda Akidabanda, trazendo as marchinhas e sucessos do samba.