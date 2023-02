Carnaval 2023 no Asilo São Jorge - Divulgação

Publicado 21/02/2023 08:36

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, preparou nesta semana uma folia de carnaval para os idosos do Asilo São Jorge.

Os idosos curtiram um dia de folia e samba com a presença de integrantes, mestre da bateria Matheus Goulart, passistas e rainha da bateria Jô Saldanha, do G.R.E.S Bambas do Ritmo, e o Mestre Manu, da bateria do G.R.E.S Sonhos de Mixyricka.