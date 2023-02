O imunizante utilizado é a vacina conhecida popularmente como Pfizer Baby - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 27/02/2023 15:20

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, está aplicando a dose de reforço contra a COVID-19 em crianças com três anos ou mais de idade. A vacinação é aberta a todas as crianças, independentemente de terem comorbidades ou não.

Para a vacinação de crianças de 3 a 4 anos é necessário agendamento prévio. O imunizante utilizado é a vacina conhecida popularmente como Pfizer Baby.

O agendamento pode ser feito por telefone (2251-1710) ou, presencialmente, no setor de Imunização do Posto de Saúde Central, na Rua da Maçonaria. A medida se faz necessária devido a quantidade restrita do imunizante, e os frascos serem multidose, de forma a evitar desperdícios.

A aplicação do imunizante atende a Nota Técnica nº 22/2023-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, do Ministério da Saúde, que trata da Recomendação de uma Dose de Reforço para crianças de 3 e 4 anos de idade.

Para a dose de reforço, a recomendação estabelece preferencialmente o imunizante da fabricante Pfizer de formulação pediátrica. Na indisponibilidade deste imunizante, a nota indica o reforço com a própria vacina CoronaVac. Como intervalo entre a segunda dose do esquema primário e a dose de reforço são recomendados 4 meses.

No caso de crianças de 3 e 4 anos de idade vacinadas no esquema primário com Pfizer, basta que sejam administradas as três doses já previstas no esquema. O intervalo entre as duas primeiras doses deve ser de 4 semanas, e entre a segunda e a terceira doses devem ser consideradas 8 semanas.