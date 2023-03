Prefeitura informa que a operação é colaborativa, já que conta, inicialmente, com a remoção dos veículos pelos próprios usuários - Reprodução

Publicado 28/02/2023 13:59

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança (SEOPPS), dá início em março à Operação Remove, que tem por objetivo retirar veículos abandonados em vias públicas do município.

A primeira etapa da operação consiste em anúncio público para que proprietários retirem voluntariamente das ruas possíveis veículos nessa condição. A etapa posterior consiste na notificação dos veículos com prazo de dez dias para a remoção. Se ainda após esse prazo o veículo estiver alocado em alguma via, será realizada a remoção, com reboque específico, pela Fiscalização de Postura da SEOPPS, conforme Lei do Código de Postura.

A prefeitura informa que a Operação Remove é primariamente colaborativa, já que conta, inicialmente, com a remoção dos veículos pelos próprios usuários. Somente em casos em que não houver sinalização do proprietário haverá remoção pelo reboque.

Os veículos retirados serão destinados a um galpão da Prefeitura e, mesmo após a realocação, ainda poderão ser recuperados pelos proprietários, com resgate sujeito ao pagamento dos custos da remoção.

“Nossa preocupação é com a limpeza das ruas, com a oferta de mais segurança e também o combate a focos de dengue. Por isso, solicitamos que os proprietários colaborem conosco na retirada desses carros, e a população, no geral, nos aponte locais onde haja veículos abandonados”, comentou o prefeito Joa.

Em caso de dúvidas ou apontamentos, os cidadãos devem entrar em contato com a Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, presencialmente, na sede da Secretaria (Av. Condessa do Rio Novo, nº 1500, Terminal Rodoviário), ou através do telefone (24) 2251-7427.