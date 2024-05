Drogas apreendidas. - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 20/05/2024 17:14

Três Rios - A Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Três Rios. Os indivíduos foram encontrados com entorpecentes no bairro Purys.

De acordo com a PM, os agentes do 38º BPM abordaram os criminosos com 118 pedras de crack, 110 buchas de maconha, 85 cápsulas de cocaína e dinheiro em espécie. A ocorrência foi apresentada na 108ª DP, onde a dupla permaneceu presa.