Novo refeitório do Centro Operacional de Vila Isabel - Foto: Divulgação/PMTR

Novo refeitório do Centro Operacional de Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 01/10/2026 14:08

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI) realizou a reforma completa do refeitório do Centro Operacional da Vila Isabel, proporcionando um espaço mais confortável, organizado e adequado para os servidores da autarquia. As obras também contemplaram a reforma de três salas destinadas às equipes que atuam nos serviços de água e esgoto.

O refeitório passou por uma ampla revitalização, com melhorias na cozinha, despensa e banheiros, além da renovação do mobiliário, com novas cadeiras. O espaço foi preparado para oferecer mais conforto e bem-estar aos servidores durante os momentos de refeição e descanso.

Além do refeitório, foram entregues três salas reformadas: a sala da equipe de Esgoto, a sala da equipe de Ligação e a sala da equipe de Água. Os novos ambientes oferecem melhores condições para que os profissionais desenvolvam suas atividades no dia a dia.

Para o prefeito Jonas Dico, investir na estrutura oferecida aos servidores também significa investir na qualidade dos serviços prestados à população. “Valorizar o servidor é também proporcionar condições adequadas para que ele possa desempenhar seu trabalho. Essas melhorias no Centro Operacional da Vila Isabel representam mais conforto e bem-estar para nossas equipes e reforçam nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos”, destacou o chefe do Executivo.

O diretor do SAAETRI, Luciano de Miranda, também destacou a importância da modernização dos espaços utilizados diariamente pelas equipes da autarquia. “Nosso servidor está na ponta, trabalhando diariamente para garantir que os serviços de água e esgoto cheguem à população. Por isso, é fundamental oferecer um ambiente de trabalho mais confortável, organizado e adequado. A reforma do refeitório e das salas representa um cuidado com quem faz o SAAETRI funcionar todos os dias”, afirmou Luciano de Miranda.

