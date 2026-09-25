Orquestra Light da Rocinha na EstradaFoto: Divulgação/Light
Orquestra Light da Rocinha Na Estrada leva repertório popular e instrumental a Três Rios
Apresentações gratuitas misturam música clássica, trilhas de cinema e sucessos da MPB com participação de artistas locais
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Retorno da Expo Três Rios é marcado por noites de grandes shows
Após dez anos de pausa, evento reuniu grandes nomes da música nacional no novo Espaço Municipal de Eventos e impulsionou o comércio local
Operação policial prende homem e apreende armas e drogas em Três Rios
Operação conjunta cumpre mandados, prende homem de 27 anos e apreende farto material entorpecente nos bairros Cantagalo e Purys
Expo Três Rios 2026 começa nesta quinta-feira
Após 10 anos de espera, festa retorna com quatro dias de programação e grandes shows no novo Espaço Municipal de Eventos
Trânsito terá alterações a partir desta quinta-feira para a Expo Três Rios 2026
Alterações têm caráter temporário e estarão em vigor somente durante o período do evento, sempre a partir das 19h, entre os dias 17 e 20 de setembro
Firjan promove evento para impulsionar setor de móveis em Três Rios
Ação, que visa debater sobre diferentes setores industriais, teve início em Petrópolis e passará ainda por outros nove municípios do interior
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