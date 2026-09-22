Material apreendido em Três Rios - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 22/09/2026 18:55





Durante buscas no Cantagalo, as equipes localizaram um suspeito de 27 anos em cumprimento a uma ordem judicial. No imóvel, foram arrecadados meio quilo de maconha, um pé da planta cultivado no quintal, porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo, balança de precisão e quantia em dinheiro. O homem recebeu voz de prisão em flagrante. Uma ação conjunta entre as forças de segurança resultou na prisão de um homem e na apreensão de um arsenal de entorpecentes, arma e munições nesta segunda-feira (21), em Três Rios. A ofensiva reuniu policiais militares do 38º BPM , agentes da 108ª Delegacia de Polícia e o reforço especializado do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o objetivo de cumprir mandados judiciais e desarticular a infraestrutura do crime organizado no município.Durante buscas no Cantagalo, as equipes localizaram um suspeito de 27 anos em cumprimento a uma ordem judicial. No imóvel, foram arrecadados meio quilo de maconha, um pé da planta cultivado no quintal, porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo, balança de precisão e quantia em dinheiro. O homem recebeu voz de prisão em flagrante.

Cães farejadores localizam armamento e drogas em área de mata

A operação prosseguiu no Purys, onde equipes de inteligência mapearam pontos estratégicos utilizados por criminosos. Com o apoio dos cães do BAC, os agentes vasculharam uma área de mata e encontraram um esconderijo contendo um revólver calibre .38 carregado com 24 munições intactas, além de 286 pinos de cocaína, porções de maconha, crack e frascos de lança-perfume.



Ao fim da ação, o balanço total contabilizou um preso, uma arma de fogo, 374 pinos de cocaína, mais de 1 kg de maconha (além de 85 buchas e o pé da erva), sete pedras de crack, quatro frascos de loló, máquinas de cartão e balanças digitais.

Todo o material e o detido foram encaminhados para a 108ª DP, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.