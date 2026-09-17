Expo Três Rios 2026Foto: Divulgação/PMTR
Expo Três Rios 2026 começa nesta quinta-feira
Após 10 anos de espera, festa retorna com quatro dias de programação e grandes shows no novo Espaço Municipal de Eventos
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Trânsito terá alterações a partir desta quinta-feira para a Expo Três Rios 2026
Alterações têm caráter temporário e estarão em vigor somente durante o período do evento, sempre a partir das 19h, entre os dias 17 e 20 de setembro
Firjan promove evento para impulsionar setor de móveis em Três Rios
Ação, que visa debater sobre diferentes setores industriais, teve início em Petrópolis e passará ainda por outros nove municípios do interior
Três Rios sedia Fórum Regional pela Equidade e reúne municípios do estado
Profissionais da educação e representantes de 20 municípios do interior do estado estiveram em Três Riose
Homem é preso e adolescente apreendido transportando drogas em Três Rios
Apreensão ocorreu durante fiscalização de ônibus que fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte
Desfiles cívicos em Três Rios reúnem cerca de 40 instituições
Tradicionais desfiles ocorreram em localidades como Bemposta, Vila Isabel e Centro
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