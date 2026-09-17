Expo Três Rios 2026 - Foto: Divulgação/PMTR

Expo Três Rios 2026Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/09/2026 18:28

Depois de uma espera de dez anos, a Expo Três Rios está de volta. A partir desta quinta-feira (17), Três Rios recebe quatro dias de festa, música e entretenimento em uma das mais tradicionais exposições do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Com shows de grandes nomes da música nacional e uma estrutura preparada para receber o público, a programação começa na quinta-feira (17), com o cantor gospel Samuel Messias e o grupo de pagode Sorriso Maroto. Na sexta-feira (18), sobem ao palco o rapper Orochi e o cantor Tiee. No sábado (19), o destaque fica por conta de Fabinho. Encerrando a programação, no domingo (20), Ludmilla será a atração principal.

Durante os quatro dias, o público terá acesso a uma mega estrutura, com palco, camarote, praça de alimentação, parque de diversões, fazendinha, plataforma PNE e posto médico, entre outros espaços. A festa será realizada no primeiro Espaço Municipal de Eventos de Três Rios, uma área própria que está sendo construída pela Prefeitura para sediar grandes eventos. O espaço fica ao lado da Igreja Nossa Senhora da Piedade, no bairro Cantagalo.

O retorno da Expo Três Rios atende a um pedido que, segundo o prefeito Jonas Dico, vinha sendo feito pela população há anos. A realização da festa após uma década também representa a retomada de um evento que faz parte da história da cidade.

Segundo o prefeito, a volta da Expo foi idealizada a partir da demanda dos próprios moradores, que manifestavam o desejo de novamente ter na cidade uma grande exposição com programação musical e atrações para toda a família. “Foram dez anos de espera. A população pedia o retorno da Expo Três Rios e nós ouvimos esse pedido. A volta da festa representa não apenas a retomada de uma tradição, mas também um momento importante para a cidade, para as famílias e para quem trabalha e empreende em Três Rios”, destaca Jonas Dico.

