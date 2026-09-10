Material entorpecente apreendido durante a operação - Foto: Divulgação/PRF

Material entorpecente apreendido durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 10/09/2026 19:17





Durante as atividades, os agentes abordaram um ônibus que realizava o itinerário Rio de Janeiro x Belo Horizonte/MG. A equipe realizou uma vistoria no compartimento externo de bagagens com o auxílio de cães farejadores especializados na detecção de drogas, armas e munições. Os animais fizeram uma indicação passiva em uma das malas e, após a identificação do proprietário, os policiais localizaram 15 quilos de maconha no interior da bagagem.



O passageiro, de 19 anos, assumiu a propriedade do entorpecente e informou aos agentes que teria recebido a droga na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio. Na sequência da fiscalização no interior do coletivo, os policiais observaram um adolescente de 17 anos e realizaram uma averiguação. Sob o assento ocupado pelo jovem, foi localizada uma mochila contendo nove quilos de skunk.



O adolescente também assumiu a posse do material e relatou que receberia determinada quantia em dinheiro para realizar o transporte da droga. Segundo o jovem, o entorpecente também teria como origem a comunidade do Vidigal e como destino a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.



O homem foi preso e o adolescente apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para a adoção das providências legais cabíveis. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 15 quilos de maconha e nove quilos de skunk, na madrugada desta quinta-feira, na BR-040, em Três Rios . A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização realizada no âmbito da Operação Divisas, iniciativa que reúne órgãos de segurança pública e fiscalização dos quatro estados da Região Sudeste.Durante as atividades, os agentes abordaram um ônibus que realizava o itinerário Rio de Janeiro x Belo Horizonte/MG. A equipe realizou uma vistoria no compartimento externo de bagagens com o auxílio de cães farejadores especializados na detecção de drogas, armas e munições. Os animais fizeram uma indicação passiva em uma das malas e, após a identificação do proprietário, os policiais localizaram 15 quilos de maconha no interior da bagagem.O passageiro, de 19 anos, assumiu a propriedade do entorpecente e informou aos agentes que teria recebido a droga na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio. Na sequência da fiscalização no interior do coletivo, os policiais observaram um adolescente de 17 anos e realizaram uma averiguação. Sob o assento ocupado pelo jovem, foi localizada uma mochila contendo nove quilos de skunk.O adolescente também assumiu a posse do material e relatou que receberia determinada quantia em dinheiro para realizar o transporte da droga. Segundo o jovem, o entorpecente também teria como origem a comunidade do Vidigal e como destino a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.O homem foi preso e o adolescente apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para a adoção das providências legais cabíveis.

Operação Divisas

A Operação Divisas integra um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), por meio do Escritório Nacional Antifacção do Rio de Janeiro (ENA/RJ), com o objetivo de intensificar o enfrentamento qualificado à criminalidade e fortalecer a integração entre as forças de segurança da região. A atuação é estruturada a partir do compartilhamento de informações, do planejamento integrado e da articulação entre as instituições participantes, cabendo às respectivas forças a execução das ações em campo. O modelo busca ampliar a cooperação entre União e Estados e fortalecer a capacidade de resposta coordenada das instituições de segurança pública.