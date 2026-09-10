Material entorpecente apreendido durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF
Durante as atividades, os agentes abordaram um ônibus que realizava o itinerário Rio de Janeiro x Belo Horizonte/MG. A equipe realizou uma vistoria no compartimento externo de bagagens com o auxílio de cães farejadores especializados na detecção de drogas, armas e munições. Os animais fizeram uma indicação passiva em uma das malas e, após a identificação do proprietário, os policiais localizaram 15 quilos de maconha no interior da bagagem.
O passageiro, de 19 anos, assumiu a propriedade do entorpecente e informou aos agentes que teria recebido a droga na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio. Na sequência da fiscalização no interior do coletivo, os policiais observaram um adolescente de 17 anos e realizaram uma averiguação. Sob o assento ocupado pelo jovem, foi localizada uma mochila contendo nove quilos de skunk.
O adolescente também assumiu a posse do material e relatou que receberia determinada quantia em dinheiro para realizar o transporte da droga. Segundo o jovem, o entorpecente também teria como origem a comunidade do Vidigal e como destino a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
O homem foi preso e o adolescente apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para a adoção das providências legais cabíveis.
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