Desfiles em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Desfiles cívicos em Três Rios reúnem cerca de 40 instituições
Tradicionais desfiles ocorreram em localidades como Bemposta, Vila Isabel e Centro
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Colisão aconteceu na altura do bairro Moura Brasil; duas vítimas ficaram em estado grave e outras 20 tiveram ferimentos moderados ou leves
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Indivíduo foi capturado pela Polícia Militar no Beco Filomena de Oliveira, no bairro Caixa D'Água
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Desfiles acontecem em Bemposta, Vila Isabel e no Centro
Humberto Martins volta aos palcos em 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'
Comédia dramática mergulha, com leveza e inteligência, em temas cada vez mais presentes na sociedade atual, como ansiedade, TDAH e depressão
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