Desfiles em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Desfiles em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 09/09/2026 19:49

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios promoveu, nos dias 05, 06 e 07 de setembro, uma programação especial em comemoração à Independência do Brasil. Os tradicionais desfiles cívicos foram realizados em Bemposta, Vila Isabel e no Centro, reunindo escolas, instituições, forças de segurança, fanfarras e diversas entidades do município.

A programação teve início no dia 05 de setembro, em Bemposta, e seguiu com as celebrações na Vila Isabel e, no dia 07, com o tradicional desfile na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro de Três Rios.

No bairro Vila Isabel e no Centro, foi preparada uma estrutura especial para receber o público, com arquibancadas cobertas. Os espaços ficaram lotados, demonstrando a participação e o carinho da população com uma das celebrações mais tradicionais do calendário municipal.

Ao longo dos três dias, cerca de 40 instituições participaram dos desfiles, proporcionando momentos de emoção, integração e valorização dos símbolos nacionais. Escolas, alunos, professores, servidores, entidades e integrantes das forças de segurança deram um verdadeiro show de organização e patriotismo.

“Foi emocionante ver nossas ruas tomadas pelas famílias, com as arquibancadas lotadas e tantas instituições participando desse momento tão importante para o nosso país. Os desfiles mostram a força da nossa cidade, a dedicação das nossas escolas e o talento dos nossos alunos. Quero parabenizar todos que estiveram envolvidos na organização e, principalmente, cada criança, jovem e profissional que fez parte dessa celebração. Investir na educação também é valorizar esses momentos de cidadania, cultura e pertencimento”, destacou o prefeito Jonas Dico.