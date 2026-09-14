Evento teve edição realizada em PetrópolisFoto: Divulgação/Firjan
Firjan promove evento para impulsionar setor de móveis em Três Rios
Ação, que visa debater sobre diferentes setores industriais, teve início em Petrópolis e passará ainda por outros nove municípios do interior
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Três Rios sedia Fórum Regional pela Equidade e reúne municípios do estado
Profissionais da educação e representantes de 20 municípios do interior do estado estiveram em Três Riose
Homem é preso e adolescente apreendido transportando drogas em Três Rios
Apreensão ocorreu durante fiscalização de ônibus que fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte
Desfiles cívicos em Três Rios reúnem cerca de 40 instituições
Tradicionais desfiles ocorreram em localidades como Bemposta, Vila Isabel e Centro
Mulher morre em acidente envolvendo carro, ônibus e caminhão em Três Rios; 22 ficam feridos
Colisão aconteceu na altura do bairro Moura Brasil; duas vítimas ficaram em estado grave e outras 20 tiveram ferimentos moderados ou leves
PM apreende armas, granadas e drogas no Cantagalo, em Três Rios
Operação do 38º BPM foi realizada após denúncias sobre criminosos armados e terminou com a apreensão de armas, munições, drogas e equipamentos táticos
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