Evento teve edição realizada em Petrópolis - Foto: Divulgação/Firjan

Evento teve edição realizada em PetrópolisFoto: Divulgação/Firjan

Publicado 14/09/2026 15:09 | Atualizado 14/09/2026 15:10

Disseminar as informações estratégicas e as tendências dos diversos setores da indústria é o que pretende a Firjan com os Giros Setoriais. A iniciativa, que percorre as cidades pelo interior do estado com especialistas focados em fortalecer as atividades de diversos segmentos, chega na próxima quarta-feira (16) a Três Rios. A Firjan Centro-Sul vai sediar, às 18h, o evento voltado para empresários e profissionais do setor de Móveis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online

“O propósito é apresentar uma visão qualificada e atualizada sobre o setor, construída pelos especialistas setoriais da Firjan a partir do monitoramento contínuo de tendências e mercados, da participação nas principais feiras, eventos e fóruns nacionais e internacionais, além da análise de estudos, publicações e conteúdos produzidos por instituições de referência”, explicou Rafael de Jesus Gonçalves, gerente de Estratégia Setorial da Firjan.

Além do compartilhamento de conhecimento, os Giros Setoriais visam aproximar os empresários, promovendo uma imersão sobre o que há de mais atual sobre cada atividade, destacando as principais transformações e movimentos que impactam os negócios. A proposta é traduzir conhecimento em informação estratégica aplicável à realidade empresarial, contribuindo para a identificação de tendências, oportunidades e desafios relevantes à competitividade.

