Fórum Regional da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola - Foto: Divulgação/PMTR

Fórum Regional da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar QuilombolaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 12/09/2026 11:51 | Atualizado 12/09/2026 11:52

O município de Três Rios recebeu, na quinta-feira (11), o Fórum Regional da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. O encontro reuniu profissionais da educação e representantes de 20 municípios, promovendo formação, diálogo e troca de experiências voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de equidade racial.

A iniciativa representou um espaço de articulação entre os municípios e busca ampliar a discussão sobre educação para as relações étnico-raciais, valorização da diversidade e enfrentamento ao racismo no ambiente escolar.

Participam do encontro representantes de Areal, Armação dos Búzios, Bom Jardim, Carmo, Cordeiro, Itaguaí, Itaocara, Juiz de Fora, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Queimados, Quissamã, Sapucaia, São Gonçalo, São José do Vale do Rio Preto, Três Rios e Vassouras.

Para o prefeito de Três Rios, Jonas Dico, sediar um encontro regional dessa importância reforça o compromisso do município com uma educação pública de qualidade e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Três Rios tem o compromisso de construir uma educação cada vez mais inclusiva, democrática e que respeite e valorize a diversidade. Receber profissionais e representantes de tantos municípios fortalece esse diálogo e nos permite compartilhar experiências e avançar na construção de políticas públicas de equidade e de enfrentamento ao racismo”, destacou o prefeito.