Evento será realizado após 10 anosFoto: Divulgação/PMTR
Durante o período, a Rua Isaltino Silveira funcionará em mão única, no trecho entre o trevo da Avenida Alberto Lavinas (Beira Rio) e a Faculdade Suprema, no sentido do local onde será realizada a Expo Três Rios 2026.
Outro ponto que terá acesso restrito é a Avenida Artur Sebastião Toledo Ribas, após o viaduto. A passagem será permitida somente para moradores da localidade, que deverão apresentar comprovante de residência para ter acesso à via.
A restrição também será aplicada ao acesso pelo posto de vistoria do Detran, no sentido de Werneck Marine. Nesse trecho, somente moradores devidamente identificados e com comprovante de residência poderão seguir pela via.
Os motoristas que chegarem de Paraíba do Sul pela BR-393 também deverão ficar atentos. Durante o período de alterações, não será possível seguir pela Rua Isaltino Silveira. Como alternativa, os condutores poderão acessar a Avenida Rui Barbosa, no bairro Cantagalo, seguindo as orientações de trânsito e a sinalização instalada no local.
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