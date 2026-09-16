Evento será realizado após 10 anosFoto: Divulgação/PMTR

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Enzo Gabriel
Após 10 anos, a Expo Três Rios está de volta, começando nesta quinta-feira (17). Durante quatro dias, o trânsito no município terá alterações. As mudanças começam a partir das 19h de quinta e seguem até domingo (20), com o objetivo de organizar o fluxo de veículos e facilitar o acesso ao Espaço Municipal de Eventos, situado no bairro Cantagalo, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Piedade.

Durante o período, a Rua Isaltino Silveira funcionará em mão única, no trecho entre o trevo da Avenida Alberto Lavinas (Beira Rio) e a Faculdade Suprema, no sentido do local onde será realizada a Expo Três Rios 2026.

Outro ponto que terá acesso restrito é a Avenida Artur Sebastião Toledo Ribas, após o viaduto. A passagem será permitida somente para moradores da localidade, que deverão apresentar comprovante de residência para ter acesso à via.

A restrição também será aplicada ao acesso pelo posto de vistoria do Detran, no sentido de Werneck Marine. Nesse trecho, somente moradores devidamente identificados e com comprovante de residência poderão seguir pela via.

Os motoristas que chegarem de Paraíba do Sul pela BR-393 também deverão ficar atentos. Durante o período de alterações, não será possível seguir pela Rua Isaltino Silveira. Como alternativa, os condutores poderão acessar a Avenida Rui Barbosa, no bairro Cantagalo, seguindo as orientações de trânsito e a sinalização instalada no local.
As alterações têm caráter temporário e estarão em vigor somente durante o período do evento, sempre a partir das 19h, entre os dias 17 e 20 de setembro.