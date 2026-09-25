Vacina pode ser aplicada em cães e gatos acima de três meses - Foto: Divulgação/PMTR

Vacina pode ser aplicada em cães e gatos acima de três mesesFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 25/09/2026 16:02





A vacinação acontecerá das 8h às 16h, em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de diversos bairros, além de outros pontos de atendimento. Nas áreas rurais, a imunização já foi realizada por meio de uma pré-campanha.



Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Para o atendimento, os tutores devem levar a caderneta de vacinação do animal. Não serão vacinados animais doentes, recém-operados ou fêmeas prenhas. A Prefeitura de Três Rios realiza neste sábado (26), a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal . A ação tem como objetivo proteger cães e gatos contra a raiva, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos animais e da população.A vacinação acontecerá das 8h às 16h, em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de diversos bairros, além de outros pontos de atendimento. Nas áreas rurais, a imunização já foi realizada por meio de uma pré-campanha.Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Para o atendimento, os tutores devem levar a caderneta de vacinação do animal. Não serão vacinados animais doentes, recém-operados ou fêmeas prenhas.

Locais de vacinação

UBS Boa União

UBS Caixa D'Água

UBS Cantagalo

UBS Habitat

UBS Centro

UBS JK

UBS Cidade Nova

UBS Monte Castelo

UBS Morada do Sol

UBS Moura Brasil

UBS Pátio da Estação

UBS Ponte das Garças

UBS Ponto Azul

UBS Portão Vermelho

UBS Purys

UBS Santa Terezinha

UBS Triângulo

UBS Rua Direita/Cariri

UBS Jaqueira

UBS Pilões

UBS Werneck Marine

UBS Mirante Sul

Praça Arsonval Macedo (Clínica da Família)

Bar Bengelê (Cantagalo)

