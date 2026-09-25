Vacina pode ser aplicada em cães e gatos acima de três mesesFoto: Divulgação/PMTR
A vacinação acontecerá das 8h às 16h, em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de diversos bairros, além de outros pontos de atendimento. Nas áreas rurais, a imunização já foi realizada por meio de uma pré-campanha.
Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Para o atendimento, os tutores devem levar a caderneta de vacinação do animal. Não serão vacinados animais doentes, recém-operados ou fêmeas prenhas.
Locais de vacinação
UBS Caixa D'Água
UBS Cantagalo
UBS Habitat
UBS Centro
UBS JK
UBS Cidade Nova
UBS Monte Castelo
UBS Morada do Sol
UBS Moura Brasil
UBS Pátio da Estação
UBS Ponte das Garças
UBS Ponto Azul
UBS Portão Vermelho
UBS Purys
UBS Santa Terezinha
UBS Triângulo
UBS Rua Direita/Cariri
UBS Jaqueira
UBS Pilões
UBS Werneck Marine
UBS Mirante Sul
Praça Arsonval Macedo (Clínica da Família)
Bar Bengelê (Cantagalo)
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