Município apresenta avanço nos índices - Foto: Divulgação/PMTR

Município apresenta avanço nos índicesFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/09/2026 14:47

O município de Três Rios alcançou a sexta colocação no Estado do Rio de Janeiro no indicador de Acesso à Educação , entre os municípios com mais de 80 mil habitantes. No ranking regional, o município aparece na 102ª posição no Sudeste e na 158ª colocação no Brasil. Os dados foram divulgados através do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, que é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

Atualmente, a rede municipal conta com mais de 2.850 vagas na Educação Infantil, sendo 1.184 matrículas em nove creches. O município também apresenta mais de 97% de cobertura para crianças de 4 e 5 anos, garantindo o acesso à educação para a faixa etária.

Outro avanço está na ampliação da Educação em Tempo Integral. Atualmente, 2.224 estudantes são atendidos nessa modalidade. Ao todo, 10 escolas municipais oferecem Ensino Fundamental em tempo integral, enquanto a oferta de Educação em Tempo Integral está presente em 52% das unidades da rede, alcançando 25% dos alunos.

Os investimentos também buscam ajudar diretamente as famílias e os estudantes. Através do Cartão Educação, foram destinados mais de R$ 1 milhão, beneficiando mais de 7 mil alunos da rede municipal.

Além da ampliação do acesso, Três Rios também apresenta avanços nos indicadores de aprendizagem. O município alcançou IDEB 6,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o maior resultado já conquistado em sua história. Na alfabetização, o índice passou de 51% para 74% em apenas um ano.

Para o prefeito Jonas Dico, os resultados refletem uma política de investimentos contínuos na Educação e o compromisso de ampliar as oportunidades para os estudantes.

“A Educação é uma das prioridades da nossa gestão. Esse resultado mostra que estamos avançando não apenas na ampliação do acesso, mas também na qualidade do ensino e nas oportunidades oferecidas aos nossos alunos. Investir em creches, em tempo integral, em estrutura, nos profissionais e diretamente nos estudantes é investir no futuro de Três Rios. Ainda temos muito a avançar, mas esses números mostram que estamos no caminho certo e que o trabalho está fazendo a diferença na vida das nossas crianças e famílias”, afirmou o prefeito Jonas Dico.