Município apresenta avanço nos índicesFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios se destaca no acesso à Educação e alcança 6º lugar no Estado do Rio
Dados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 colocam Três Rios em uma boa colocação dentro do estado do Rio de Janeiro
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Dados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 colocam Três Rios em uma boa colocação dentro do estado do Rio de Janeiro
Firjan Centro-Sul promove palestra de reforma tributária para empresas do Simples Nacional
Evento atraiu empresários e gestores de diferentes setores, que receberam esclarecimentos sobre o tipo de regime tributário do Simples Nacional devem adotar em 2027
Prefeitura de Três Rios promove seminário sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida
Seminário "Vigilância e Cuidado: Qualificação para Notificação de Violência Autoprovocada e Prevenção ao Suicídio" foi apresentado no município
Campanha de vacinação antirrábica em Três Rios será neste sábado
Vacinação ocorre das 8h às 16h em unidades de saúde de diversos bairros do municípios, além de outros pontos de atendimento
Firjan SENAI Três Rios tem inscrições abertas para vagas em cursos técnicos gratuitos
Até o dia 30 de setembro, os interessados podem se inscrever para o processo seletivo dos cursos profissionalizantes com bolsa-auxílio, em diferentes áreas para a formação
Orquestra Light da Rocinha Na Estrada leva repertório popular e instrumental a Três Rios
Apresentações gratuitas misturam música clássica, trilhas de cinema e sucessos da MPB com participação de artistas locais
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