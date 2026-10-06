Atletas do município irão representar o país no MundialFoto: Divulgação/PMTR
Os trirrienses fazem parte da equipe adulta de futsal de Três Rios e embarcaram na madrugada de domingo para segunda-feira, com saída por São Paulo, de onde seguiram viagem para a Rússia, onde a competição será realizada.
A delegação será formada pelo treinador Maxwel Antônio, que também atua como treinador da categoria Sub-15 e goleiro da equipe adulta, e pelos atletas Daniel Pacheco, ala/fixo; Kayan Gonçalves, ala canhoto; Thaian Mascarenhas, ala-pivô; e Gabriel Tavares, pivô.
Inicialmente, três integrantes da equipe já tinham as passagens custeadas pela organização internacional. Com a iniciativa da Prefeitura de Três Rios e a aprovação de um projeto de lei pela Câmara Municipal, foi possível viabilizar o custeio das passagens de outros dois atletas.
Com o apoio, o município ampliou de três para cinco o número de representantes ligados à equipe trirriense na competição, possibilitando que mais atletas tenham a oportunidade de disputar um campeonato internacional e representar o Brasil.
“É uma alegria ver Três Rios sendo representada em uma competição internacional. São jovens que carregam talento, dedicação e o nome da nossa cidade. Como Prefeitura, nosso compromisso é apoiar o esporte e criar oportunidades para que nossos atletas possam crescer e chegar cada vez mais longe”, destacou o prefeito Jonas Dico.
Microfutsal
Para a competição, a equipe trirriense vem realizando treinamentos específicos, com foco na adaptação às regras e à dinâmica do microfutsal.
De acordo com a comissão técnica, o Mundial contará com oito equipes, divididas em duas chaves. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, que definirão os finalistas da competição.
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