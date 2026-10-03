Arma apreendida na ação da polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Arma apreendida na ação da políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 03/10/2026 17:06

Uma ação de inteligência e cerco tático realizada por equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar culminou na prisão de um homem de 30 anos e na apreensão de um adolescente de 16 anos na sexta-feira (02), no município de Três Rios. A investida policial ocorreu em uma zona de mata fechada localizada entre os bairros Pilões e Moura Brasil, ponto conhecido pelo monitoramento de atividades ligadas ao tráfico de drogas local.

Mesmo com registro de forte chuva na região no momento da abordagem, os agentes conseguiram avançar sem levantar suspeitas e surpreenderam os indivíduos apontados como integrantes de uma facção criminosa em plena atividade ilícita.

Durante as buscas no perímetro e com os suspeitos, os policiais militares conseguiram arrecadar um forte aparato bélico e vasta quantidade de entorpecentes prontos para distribuição. Ao todo, foram apreendidos:

01 pistola calibre 9mm acompanhada de 04 carregadores;

65 munições intactas (divididas entre os calibres .380 e 9mm);

141 pinos de cocaína;

112 pedras de crack;

88 porções de maconha;

2 conjuntos de roupas camufladas (utilizadas para ocultação na vegetação);

R$ 20,00 em espécie.

Diante do flagrante, o homem e o menor de idade receberam voz de prisão e apreensão, respectivamente. Todo o armamento, munições, vestuário, dinheiro e os entorpecentes recolhidos foram encaminhados à 108ª Delegacia de Polícia (Três Rios), onde a ocorrência foi formalmente apresentada à autoridade policial. Os dois envolvidos permaneceram à disposição do Poder Judiciário.