Universidade ampliou oferta de cursos na cidade - Foto: Divulgação/PMTR

Universidade ampliou oferta de cursos na cidadeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/10/2026 14:09





Durante uma reunião com representantes municipais, o professor Dr. Fernando Nakayama, do Instituto Três Rios da UFRRJ, apresentou novos cursos oferecidos pela universidade nas áreas de tecnologia. Entre as formações estão a Licenciatura em Computação e o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. A Prefeitura de Três Rios e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) estão discutindo novas possibilidades de parceria para ampliar as oportunidades de formação profissional e contribuir para o desenvolvimento econômico do município. O diálogo tem como foco a oferta de cursos ligados à tecnologia e a aproximação entre a formação acadêmica e as necessidades do mercado de trabalho.Durante uma reunião com representantes municipais, o professor Dr. Fernando Nakayama, do Instituto Três Rios da UFRRJ, apresentou novos cursos oferecidos pela universidade nas áreas de tecnologia. Entre as formações estão a Licenciatura em Computação e o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

Novos cursos na área de tecnologia

A Licenciatura em Computação prepara profissionais para atuar com tecnologias aplicadas à educação e ao processo de ensino e aprendizagem. A formação também pode contribuir para a modernização das escolas e para a capacitação de profissionais diante da crescente utilização de ferramentas digitais no ambiente educacional.



Já o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados é voltado para áreas relacionadas à transformação digital, como análise de dados, desenvolvimento de soluções tecnológicas, inovação e inteligência artificial. A formação pode atender a uma demanda crescente por profissionais especializados e também abrir espaço para novos negócios e iniciativas de base tecnológica no município.

Formação profissional e desenvolvimento econômico

A intenção da Prefeitura e da universidade é aproximar essas formações das demandas de Três Rios, considerando as necessidades de setores como indústria, logística, comércio e serviços. A qualificação de mão de obra pode contribuir para o preenchimento de vagas especializadas, além de favorecer o empreendedorismo e a atração de empresas.



A parceria também pode ampliar as oportunidades para estudantes e profissionais que buscam novas qualificações sem precisar deixar o município. A expectativa é que o fortalecimento da formação tecnológica contribua para preparar a população para as mudanças do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, estimule a inovação e a geração de empregos.



"A aproximação entre a Prefeitura e a UFRRJ representa uma oportunidade de planejar o futuro a partir do investimento em conhecimento e qualificação profissional, criando condições para que novos talentos encontrem oportunidades na própria cidade. A articulação entre gestão pública, universidade e setor produtivo é um caminho para estimular a inovação, fortalecer a economia local e preparar o município para os desafios e as oportunidades dos próximos anos", destacou o prefeito Jonas Dico.