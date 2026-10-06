Universidade ampliou oferta de cursos na cidadeFoto: Divulgação/PMTR
Durante uma reunião com representantes municipais, o professor Dr. Fernando Nakayama, do Instituto Três Rios da UFRRJ, apresentou novos cursos oferecidos pela universidade nas áreas de tecnologia. Entre as formações estão a Licenciatura em Computação e o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados.
Novos cursos na área de tecnologia
Já o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados é voltado para áreas relacionadas à transformação digital, como análise de dados, desenvolvimento de soluções tecnológicas, inovação e inteligência artificial. A formação pode atender a uma demanda crescente por profissionais especializados e também abrir espaço para novos negócios e iniciativas de base tecnológica no município.
Formação profissional e desenvolvimento econômico
A parceria também pode ampliar as oportunidades para estudantes e profissionais que buscam novas qualificações sem precisar deixar o município. A expectativa é que o fortalecimento da formação tecnológica contribua para preparar a população para as mudanças do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, estimule a inovação e a geração de empregos.
"A aproximação entre a Prefeitura e a UFRRJ representa uma oportunidade de planejar o futuro a partir do investimento em conhecimento e qualificação profissional, criando condições para que novos talentos encontrem oportunidades na própria cidade. A articulação entre gestão pública, universidade e setor produtivo é um caminho para estimular a inovação, fortalecer a economia local e preparar o município para os desafios e as oportunidades dos próximos anos", destacou o prefeito Jonas Dico.
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