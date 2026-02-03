A ação integra a política educacional do Governo Municipal voltada ao fortalecimento da escola pública - Foto: Divulgação

A ação integra a política educacional do Governo Municipal voltada ao fortalecimento da escola públicaFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 15:03

Valença - A Prefeitura de Valença, por meio do Governo Presente e da Secretaria Municipal de Educação, está realizando um investimento significativo com recursos próprios para assegurar melhores condições de aprendizagem aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Para o Ano Letivo de 2026, todos os alunos receberão gratuitamente uniformes novos e kits completos de material didático, contemplando desde as creches até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de kits específicos destinados aos professores.

A iniciativa representa mais conforto, organização e padronização para o ambiente escolar e, principalmente, economia para as famílias valencianas, que não precisarão arcar com os custos de uniformes e materiais essenciais para o dia a dia dos estudantes.

O calendário escolar já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e, nos dias 5 e 6 de fevereiro, as unidades escolares e creches realizam o acolhimento das famílias. O início das aulas está previsto para a segunda-feira, dia 9 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os uniformes e kits foram adquiridos de forma antecipada. No entanto, em razão do prazo de entrega por parte da fornecedora, a distribuição aos estudantes ocorrerá na semana posterior ao Carnaval, garantindo que todos recebam os itens de maneira organizada e simultânea. Em caso de dúvidas, pais e responsáveis devem procurar diretamente a unidade escolar onde o aluno está matriculado.

Os uniformes foram planejados de acordo com cada segmento de ensino, priorizando conforto, durabilidade e identidade visual da rede municipal. Para as crianças da creche, serão distribuídas camisetas de manga, shorts, conjunto de moletom e sandálias. Já para os alunos da Educação Infantil ao 5º ano, o kit inclui camisa de manga, short, short-saia para meninas, conjunto de microfibra e tênis. Os estudantes do 6º ao 9º ano receberão camisa de manga, bermuda, casaco de microfibra, tênis e, ainda, calça jeans, que está em fase final de entrega pelo fornecedor. Todos os alunos matriculados serão contemplados.

Além dos uniformes, os kits de material didático foram organizados conforme as necessidades pedagógicas de cada faixa etária. Eles incluem cadernos personalizados, agendas, estojos, lápis, canetas, materiais de desenho, colas, papéis, pastas, maletas, itens de pintura e recursos didáticos específicos, garantindo que os estudantes tenham todo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades ao longo do ano letivo.

Serão distribuídos kits completos para alunos da creche e maternal, Educação Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), séries finais (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos, além de kits destinados aos professores.

A ação integra a política educacional do Governo Municipal voltada ao fortalecimento da escola pública, com foco na permanência do aluno, na igualdade de oportunidades e na valorização do ensino. Para informações detalhadas sobre o cronograma de entrega e orientações específicas, pais e responsáveis devem buscar esclarecimentos diretamente nas unidades escolares.