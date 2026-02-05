Festa reúne pré-carnaval, blocos, escolas de samba e shows, fortalecendo a cultura e movimentando a economia local - Foto: Divulgação

Festa reúne pré-carnaval, blocos, escolas de samba e shows, fortalecendo a cultura e movimentando a economia localFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 14:32

Valença - A Prefeitura de Valença, por meio do Governo Presente, prepara para 2026 mais uma edição de destaque do Carnavalença, consolidando o município como um dos principais polos do Carnaval no interior do Estado do Rio de Janeiro. A programação será ampla, diversificada e descentralizada, contemplando o Centro da cidade e todos os distritos valencianos, com atividades culturais, recreativas e grandes atrações musicais, garantindo acesso democrático à folia.

A organização do Carnavalença 2026 é da Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio das demais secretarias municipais. A atuação integrada assegura estrutura completa para o evento, incluindo segurança, ordenamento do trânsito, limpeza urbana, atendimento em saúde e suporte aos foliões durante todos os dias de festa.

A programação tem início ainda no pré-carnaval, movimentando o Centro da cidade e criando o clima festivo para os dias oficiais. Na sexta-feira, 6 de fevereiro, a Praça da Bandeira recebe os shows de Pique Novo, às 23h, e Baiano, à 1h. No sábado, dia 7, o tradicional Batalhas de Confetes abre a folia à tarde, seguido pelo Bloco do Rolete, que desfila pelas principais ruas centrais. À noite, a Praça da Bandeira volta a ser palco de grandes apresentações, com Bom Gosto e Banda Lucky. O domingo, dia 8, começa com o Bloco Pé de Moça e se encerra com show de Arlindinho, reforçando o clima de celebração.

Ainda no pré-carnaval, na quinta-feira, 12 de fevereiro, o Bloco Esporte e Lazer Folia movimenta o Jardim de Cima e segue até a Praça Paulo de Frontin, onde acontece baile no Centro de Referência da 3ª Idade, com apresentação de Danilo do Cavaco.

O Carnaval oficial tem início na sexta-feira, 13 de fevereiro, com blocos tradicionais ocupando as ruas da cidade e shows noturnos na Praça da Bandeira, com Vitinho e Dioguinho. No sábado, 14 de fevereiro, o Bloco Zé Pretinho desfila pelo Jardim de Cima e Avenida Nilo Peçanha, seguido de apresentações de Clareou e Efikácia. No domingo, dia 15, diversos blocos se apresentam ao longo do dia, além do desfile da Escola de Samba Em Cima da Hora, na Avenida Nilo Peçanha, e shows noturnos com Balaco Baco e OF Samba.

A segunda-feira, 16 de fevereiro, traz os desfiles dos blocos Confraria Vascaína, Explosão do Cachaça e FLA Valença, além dos shows de Caju Pra Baixo e Darriê. O encerramento do Carnaval no Centro acontece na terça-feira, 17 de fevereiro, com o Bloco da Palhaçada, os desfiles das escolas de samba Império Rosa e Explosão da Biquinha, e apresentações musicais de Pagode do Adame e Danilo do Cavaco com a Banda Sou Balanço.

Um dos grandes destaques do Carnavalença 2026 é a descentralização da programação, que garante festa em todos os distritos de Valença. No Jardim de Cima, haverá DJs, bandas, ranchos carnavalescos e apresentações culturais entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Barão de Juparanã contará com shows diários e blocos tradicionais, enquanto Santa Isabel do Rio Preto terá intensa programação de blocos e atrações musicais entre os dias 13 e 17. Pentagna recebe ranchos carnavalescos, blocos e apresentações musicais, e Parapeúna aposta em uma agenda intensa com blocos, matinês e DJs ao longo de todo o período. Em Conservatória, referência cultural do município, a programação inclui blocos infantis, tradicionais e apresentações musicais, reforçando o caráter familiar e cultural da festa.

A Prefeitura de Valença reforça que toda a programação foi planejada para garantir segurança, conforto e diversão, com atuação integrada das secretarias municipais, forças de segurança e equipes de apoio. O Carnavalença 2026 promete movimentar a economia local, fortalecer a identidade cultural do município e oferecer uma festa plural, acessível e segura para moradores e visitantes.