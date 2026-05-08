Apresentação reuniu tradição, fé e cultura popular nas ruas da cidadeFoto: Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Valença
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