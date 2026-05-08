Apresentação reuniu tradição, fé e cultura popular nas ruas da cidade - Foto: Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Valença

Apresentação reuniu tradição, fé e cultura popular nas ruas da cidadeFoto: Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Valença

Publicado 08/05/2026 18:26

Valença - O Centro de Valença foi tomado pela tradição e pela emoção nesta sexta-feira, 8 de maio, durante o cortejo da Folia de Reis Jornada do Sertão Carioca, de Jacarepaguá, uma das atrações do 1º Encontro Estadual de Folias de Reis do Vale do Café.

Com cantos tradicionais, bandeiras coloridas e manifestações típicas das Folias de Reis, o grupo percorreu ruas centrais da cidade, chamando a atenção do público e promovendo um momento de forte valorização da cultura popular fluminense. Moradores e visitantes acompanharam o desfile, marcado pela musicalidade, religiosidade e preservação das tradições transmitidas entre gerações.

Um dos momentos mais simbólicos do cortejo aconteceu em frente à Prefeitura de Valença, onde o prefeito Saulo Corrêa recebeu os foliões e participou do levantamento da bandeira da Folia. Em seguida, acompanhado pelos representantes do grupo e da organização do encontro, conduziu a bandeira até o interior do Centro Administrativo, em um gesto de acolhimento e reconhecimento da importância cultural da manifestação.

O ato emocionou o público presente e reforçou o papel de Valença como um dos principais polos das Folias de Reis no Estado do Rio de Janeiro, tradição que permanece viva tanto nas áreas urbanas quanto nas comunidades rurais do município.

O 1º Encontro Estadual de Folias de Reis do Vale do Café segue até este sábado, dia 9 de maio, reunindo grupos de diversas regiões fluminenses em apresentações culturais e celebrações da fé popular. O evento conta com apoio da Prefeitura de Valença e integra projeto contemplado por edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.