Município se destaca no empreendedorismo rural e reforça identidade como polo de produção artesanal - Foto: Assessoria de comunicação social

Município se destaca no empreendedorismo rural e reforça identidade como polo de produção artesanalFoto: Assessoria de comunicação social

Publicado 17/04/2026 10:42

Valença - O município de Valença conquistou o primeiro lugar na categoria Empreendedorismo Rural durante a XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, consolidando-se como referência no setor com o projeto “Valença Capital do Queijo – Empreendedorismo Rural e Turismo”. A cerimônia de premiação foi realizada no dia 16 de abril de 2026 e reuniu representantes de diversas cidades do estado.

A iniciativa premiada destaca a força da produção de queijo artesanal no município, combinando tradição, inovação e desenvolvimento econômico. O projeto foi coordenado por Denilson Sampaio da Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município, com apoio das secretarias municipais de Agricultura, Pesca e Pecuária e de Cultura e Turismo, além da participação de produtores locais e consultores do Sebrae.

Entre os principais avanços apresentados está o fortalecimento da cadeia produtiva do queijo artesanal, que resultou na inserção dos produtores locais em certificações importantes, como o Selo Arte e a classificação pelo SIMPOA (Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal). Esse reconhecimento amplia as possibilidades de comercialização e valoriza a qualidade dos produtos valencianos.

Outro destaque do projeto é a consolidação da Rota do Queijo, que vem se firmando como um importante atrativo turístico e gastronômico, movimentando a economia e atraindo visitantes para a região. A tradicional Festa do Queijo também foi evidenciada como ferramenta estratégica de promoção da produção local e fortalecimento da identidade cultural do município.

Com a conquista na etapa estadual, Valença agora avança para a fase nacional do prêmio, que será realizada em Brasília, ampliando a visibilidade do município no cenário brasileiro.

O prefeito Saulo Corrêa celebrou o resultado e destacou o protagonismo da cidade entre os 91 municípios participantes. Segundo ele, o reconhecimento reforça o potencial de Valença como referência no empreendedorismo rural e na valorização da produção artesanal.

A premiação marca mais um passo no fortalecimento econômico do município, que passa a projetar sua tradição queijeira para além das fronteiras do estado, consolidando o título simbólico de “Capital do Queijo”.