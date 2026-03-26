Evento acontece entre os dias 14 e 17 de maio e marca retomada de uma das maiores tradições do município - Foto: Divulgação

Evento acontece entre os dias 14 e 17 de maio e marca retomada de uma das maiores tradições do municípioFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 15:21

Valença - A Prefeitura de Valença anunciou o retorno da tradicional Exposição Agropecuária, que chega à sua 19ª edição entre os dias 14 e 17 de maio. Considerado um dos eventos mais emblemáticos da história do município, a retomada marca um novo momento de valorização da cultura local, do agronegócio e da economia regional.

A realização é da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA/UNIFAA), em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento será sediado no campus da Faculdade de Medicina Veterinária, que passa por adequações estruturais para receber o público com conforto e segurança. Nesta semana, o prefeito Saulo Corrêa e o presidente da instituição, José Rogério Neto, acompanharam de perto o andamento das obras no local.

A programação foi planejada para atender diferentes públicos, com shows musicais em todas as noites. Entre as atrações confirmadas estão Bonde do Forró, Paula Matos, Imaginasamba, Falamansa e a dupla Bruninho e Davi. A expectativa é de que mais de 12 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos quatro dias, fortalecendo o turismo e movimentando a economia local.

Além da agenda cultural, a Exposição contará com uma estrutura diversificada, incluindo Espaço Acadêmico, Exposição de Máquinas, Feira do Produtor Rural, torneios leiteiros, pista da Copa de Marcha MM, exposição de animais, praça de alimentação com mais de 20 opções, área kids, parque de diversões, camarote e estacionamento privado. O espaço foi projetado para garantir acessibilidade, organização e segurança ao público.

Um dos destaques desta edição será a integração com o XII Dia de Campo do Vale do Rio Preto, promovido pelo curso de Medicina Veterinária do UNIFAA, que celebra 30 anos de atuação. A programação técnica contará com workshops, treinamentos e atividades práticas, aproximando o conhecimento acadêmico das demandas do setor agropecuário.

Também integra o evento o CLAMVET – Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina Veterinária, que terá foco na produção científica, na valorização do protagonismo estudantil e na integração entre ensino, pesquisa e extensão. O congresso contará com apresentação de trabalhos, avaliação e premiação dos melhores projetos.

Outro espaço importante será o Espaço PET, com atividades voltadas ao universo dos animais de companhia, incluindo apresentações de raças, demonstrações de cães de pastoreio e ações educativas, além de estandes com empresas do setor.

A segurança será reforçada com controle de acesso, revista com detector de metais e atuação de empresa especializada, garantindo tranquilidade aos visitantes.

Para o prefeito Saulo Corrêa, o retorno da Exposição representa o resgate de uma tradição e a criação de novas oportunidades para o município. A Prefeitura destaca que a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da economia, incentivo ao setor rural e valorização das potencialidades de Valença, consolidando o evento como um dos principais do interior do estado.