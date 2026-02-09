A programação também reforçou a valorização das tradições culturais do município - Foto: Assessoria de Comunicação

Publicado 09/02/2026 15:16

Valença -Valença viveu dias de muita alegria, música e tradição cultural durante o Pré-Carnaval do Carnavalença 2026. Entre os dias 5 e 8 de fevereiro, mesmo com chuva forte em todos os dias de programação, o público mostrou disposição, tomou as ruas do Centro e participou ativamente da folia, consolidando o evento como um dos maiores e mais animados do interior do Estado do Rio de Janeiro. A cidade de Valença mostrou que o carnaval vai além do clima e se sustenta na energia das pessoas e na força de sua identidade cultural.

Grandes atrações locais e nacionais garantiram o clima de festa. Os shows de Pique Novo, Bom Gosto e Arlindinho arrastaram multidões para a Praça da Bandeira, com repertórios repletos de sucessos que fizeram o público cantar em coro e sambar até a madrugada. A sintonia entre artistas e foliões evidenciou que nem a chuva foi capaz de diminuir o entusiasmo do carnaval valenciano.

A programação também reforçou a valorização das tradições culturais do município. Na quinta-feira (5), o Seminário Valença e Suas Tradições, realizado no Auditório da FAA, reuniu um público expressivo para prestigiar manifestações tradicionais apresentadas por Regina Café e Luciano de Almeida. O encontro celebrou expressões como a seresta de Conservatória, a Folia de Reis, a capoeira e o jongo, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a preservação da memória e da cultura popular.

No sábado (7), a tradição tomou conta da Praça Visconde do Rio Preto, no Jardim de Cima, com a animada Batalha de Confetes ao som da Banda Progresso e a Oficina Rítmica organizada por Regina Café. Crianças, jovens e famílias participaram de uma tarde marcada por integração, música e alegria. À noite, o já consagrado Bloco do Rolete percorreu as ruas da cidade em um desfile vibrante, reunindo foliões em um clima de descontração e espírito carnavalesco.

Toda a programação contou com uma ampla estrutura preparada pela Prefeitura de Valença / Governo Presente. A Secretaria de Cultura e Turismo garantiu a organização dos shows e da agenda cultural; a segurança foi reforçada com a atuação da Guarda Municipal e da Polícia Militar; a Secretaria de Saúde disponibilizou ambulâncias e equipes de atendimento; e a Secretaria de Serviços Públicos realizou a limpeza do Centro logo nas primeiras horas das manhãs seguintes, mantendo a cidade organizada para a continuidade da festa.

O sucesso do Pré-Carnaval confirma a força do Carnavalença 2026, que segue com uma programação extensa, descentralizada e democrática, levando cultura, lazer e entretenimento para Valença e seus distritos, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo regional.