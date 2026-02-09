A programação também reforçou a valorização das tradições culturais do municípioFoto: Assessoria de Comunicação
Pré-Carnaval do Carnavalença 2026 reúne multidões e confirma força da festa em Valença
Apesar da chuva, público ocupa as ruas, valoriza a cultura local e aquece a economia do município
Carnavalença 2026 terá programação extensa, descentralizada e grandes atrações em Valença e distritos
Festa reúne pré-carnaval, blocos, escolas de samba e shows, fortalecendo a cultura e movimentando a economia local
Valença garante uniformes e kits escolares gratuitos para todos os alunos da rede municipal em 2026
Investimento com recursos próprios amplia igualdade de oportunidades e reforça o compromisso do Governo Presente com a educação pública
Seminário abre oficialmente o Ano Letivo da Rede Municipal de Valença com foco na cultura e na identidade local
Evento reúne educadores e grandes nomes do pensamento contemporâneo para refletir sobre educação, território, tradição e pertencimento
Prefeitura de Valença realiza palestra sobre os impactos da Reforma Tributária prevista para 2026
Valença é selecionada pelo Governo Federal para oferecer Implanon NXT pelo SUS
Método contraceptivo de longa duração amplia o planejamento reprodutivo e fortalece a política de saúde da mulher no município
