O processo ganha ainda mais relevância com a proximidade da cerimônia de entrega dos títulos definitivos das terras do quilombo, marcada para o próximo dia 28 de março - Foto: Divulgação

O processo ganha ainda mais relevância com a proximidade da cerimônia de entrega dos títulos definitivos das terras do quilombo, marcada para o próximo dia 28 de marçoFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 14:47

Valença - A Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue avançando na transformação da unidade escolar localizada no Quilombo São José da Serra, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em uma Escola Quilombola, marcando um importante passo na valorização da cultura, da identidade e dos saberes tradicionais da comunidade.

O processo ganha ainda mais relevância com a proximidade da cerimônia de entrega dos títulos definitivos das terras do quilombo, marcada para o próximo dia 28 de março. A regularização fundiária é considerada uma etapa essencial para a consolidação da escola como quilombola, garantindo segurança jurídica e fortalecendo o reconhecimento oficial da comunidade.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Renata Leite, a escola já funciona com uma proposta alinhada a esse modelo educacional, com uma matriz curricular voltada à realidade local. A unidade vem integrando o conhecimento formal aos saberes tradicionais, contando inclusive com a participação direta de moradores nas atividades pedagógicas.

Entre as ações já implementadas estão aulas de jongo, capoeira e práticas ligadas ao cultivo da terra, promovendo uma educação conectada à história e ao cotidiano da comunidade. Outro avanço importante foi a implantação de internet no quilombo, ampliando o acesso à informação e às ferramentas educacionais.

A proposta da Escola Quilombola vai além do ensino tradicional, buscando oferecer uma formação que respeite e fortaleça as raízes culturais, ao mesmo tempo em que garante aos alunos acesso ao conhecimento acadêmico e novas oportunidades.

Para a Prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso com a valorização das comunidades tradicionais e com a construção de uma educação pública mais inclusiva, baseada no pertencimento e na identidade cultural.

A programação da cerimônia de entrega dos títulos das terras inclui missa às 9h, cerimônia oficial às 10h, roda de jongo ao meio-dia e almoço às 13h. O momento é considerado histórico para a comunidade do Quilombo São José da Serra e representa mais um avanço na preservação e fortalecimento da cultura afrodescendente no município.