Plano foi apresentado em reunião com o prefeito Saulo Corrêa e vereadoresFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 15:28

Valença - A concessionária Light anunciou, nesta quarta-feira (25), um plano de investimentos de R$ 136,5 milhões para o município de Valença, com execução prevista até 2032. O anúncio foi feito durante reunião solicitada pela própria empresa e realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença do prefeito Saulo Corrêa e vereadores da Câmara Municipal.

Para 2026, está previsto um aporte inicial de R$ 14 milhões, com foco na renovação de ativos, manutenção preventiva e reforço da robustez da rede elétrica. O início efetivo dos investimentos depende da assinatura do novo contrato de concessão, prevista para março.

Nova subestação e modernização da rede

Entre os principais projetos está a construção de uma nova subestação em Valença, com previsão de conclusão em aproximadamente dois anos. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento e garantir maior estabilidade no fornecimento.

Do total anunciado, R$ 40 milhões serão destinados à renovação de ativos; R$ 30 milhões ao fortalecimento e aumento da resiliência da rede, incluindo a substituição de cabos convencionais por cabos revestidos; R$ 20 milhões ao combate a perdas; e R$ 46 milhões às manutenções recorrentes e novas ligações.

Também estão previstos investimentos em automação da rede, com instalação de equipamentos capazes de isolar falhas temporárias e restabelecer o fornecimento de forma mais ágil, além da implementação de sistema de monitoramento de descargas elétricas.

Manutenção e poda de árvores

Durante a apresentação, a Light informou que realizou um mapeamento técnico das necessidades do município, abrangendo tanto a sede quanto os distritos, para garantir aplicação gradual e perceptível dos recursos.

A concessionária destacou que as principais interrupções no fornecimento de energia em Valença estão relacionadas ao contato de vegetação com a rede elétrica, inclusive em trechos de média tensão. Segundo a empresa, 8.600 árvores já foram podadas no município. Está em andamento a proposta de atuação conjunta com equipes da Prefeitura, além da possibilidade futura de equipes especializadas para intervenções próximas à rede energizada.

Melhora no tempo de atendimento

A empresa apresentou ainda dados sobre a evolução no tempo médio de atendimento às ocorrências. Houve melhora de 40% entre 2023 e 2025, passando de 558 minutos em 2023 para 465 minutos em 2024 e 369 minutos em 2025.

A Light informou também que 70% dos colaboradores que atuam na operação local são naturais de Valença. A empresa reforçou que novas indústrias interessadas em se instalar no município devem procurar previamente a concessionária para planejamento energético e adequação de carga.

Participaram da reunião diretores e gestores da área de Distribuição, Manutenção e Relações Institucionais da empresa, além dos vereadores Eduardo Avila, Salvador de Souza, Fabrício Machado, Thiago Macgregor, Felipe Farias, Marcinho da Varginha, Maykon do Vadinho, Jocimar de Valença e Amauri Lanterneiro, que contribuíram com questionamentos e sugestões.

O encontro reforçou o diálogo institucional entre o Município e a concessionária, com foco na melhoria da qualidade, estabilidade e segurança do fornecimento de energia elétrica em Valença.