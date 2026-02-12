Teatro Sonora realiza quatro dias de programação especial no Carnaval no Vale do Café - Foto: DIvulgação

Publicado 12/02/2026 15:01

Valença - O Carnaval em Conservatória, distrito de Valença/RJ, ganha um capítulo especial este ano com a programação produzida pelo Teatro Sonora para os quatro dias de folia, entre 13 e 16 de fevereiro. Unindo música, tradição e cultura popular, a agenda propõe um resgate do carnaval antigo, marcado por cortejos, encontros musicais e celebração coletiva nas ruas.

Reconhecida nacionalmente como a Cidade da Seresta, Conservatória preserva uma atmosfera que dialoga com a memória afetiva e com o espírito dos antigos carnavais. É nesse cenário que o Teatro Sonora se consolida como um dos principais polos culturais do Sul Fluminense, promovendo arte, formação e valorização da identidade local.

A programação integra as ações do Festival Teatro Sonora - 15 anos de história no Vale do Café, apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e o Bloco da Carmem acontece via Edital Folia RJ 2026, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ) e Governo do Rio de Janeiro.

Quatro dias de música e tradição

A agenda começa nesta sexta-feira (13), às 19h, com o ensaio aberto do Bloco da Carmen, iniciativa que já se tornou símbolo do carnaval cultural da região. O ensaio acontece no teatro, e a programação é gratuita.

O sábado (14) começa cedo: às 10h, a Orquestra Harmônicos de Conservatória se apresenta dentro do projeto Sonora de Portas Abertas, com entrada gratuita. Formada por crianças e jovens da cidade, a orquestra é fruto do trabalho do Centro Cultural Juliana Maia e representa a força da formação artística no território. Às 21h, o palco do Teatro Sonora recebe Juliana Maia, cantora, compositora e idealizadora do espaço, em um show que celebra o samba e a música brasileira.

No domingo (15), às 19h, Juliana Maia retorna ao palco para mais uma noite de celebração musical.

Já na segunda-feira (16), o dia é totalmente dedicado ao Bloco da Carmen, com programação iniciando às 8h30, com Oficina de Turbante, seguida da concentração do bloco às 9h e saída do cortejo às 10h pelas ruas de Conservatória. Na sequência, às 11h, acontece o tradicional Samba da Carmen com Juliana Maia, encerrando a folia com muita música, alegria e samba tradicional.

Carnaval com identidade e pertencimento

Mais do que shows, a proposta do Teatro Sonora é fortalecer um carnaval que valoriza o encontro, o pertencimento e a cultura viva do Vale do Café. O Bloco da Carmen, com seus cortejos e rodas de samba, reforça a conexão entre arte e território, mobilizando moradores, turistas e visitantes em uma experiência que mistura tradição, música e celebração comunitária.

Instalado em um sobrado do século XIX, no centro histórico da cidade, o Teatro Sonora alia patrimônio arquitetônico, estrutura técnica profissional e curadoria artística qualificada, consolidando-se como espaço de referência cultural na região.

SERVIÇO

Carnaval no Teatro Sonora

Local: Teatro Sonora, Rua Dr. Luiz de Almeida Pinto, 46, Conservatória – Valença/RJ

13/02 – Sexta-feira

19h – Ensaio aberto do Bloco da Carmen, com entrada gratuita

14/02 – Sábado

10h – Orquestra Harmônicos de Conservatória, no Sonora de Portas Abertas, com entrada gratuita

21h – Show Juliana Maia (R$ 50, meia-entrada)

15/02 – Domingo

19h – Show Juliana Maia (R$ 50, meia-entrada)

16/02 – Segunda-feira (programação toda gratuita)

8h30 – Oficina de Turbante

9h – Concentração do Bloco da Carmen

10h – Cortejo do Bloco da Carmen

11h – Samba da Carmen com Juliana Maia