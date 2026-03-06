A programação cultural continua no sábado (7), com três masterclass gratuitas voltadas para alunos, professores e músicos da região - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 15:17

Valença - O Teatro Sonora, em Conservatória, distrito de Valença, será palco de uma apresentação especial nesta sexta-feira (6), às 21h, com o Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica e a cantora Juliana Maia. O espetáculo promete unir força vocal, refinamento instrumental e a tradição da seresta que marca a identidade cultural da região. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 40.

Segundo Juliana Maia, fundadora do teatro e responsável pela iniciativa cultural, a parceria com a Petrobras tem sido essencial para ampliar a programação do espaço. “O Teatro Sonora tem sido um espaço de referência para a cultura no Vale do Café nos últimos 15 anos. O patrocínio da Petrobras tem sido importante para expandir a programação, com novos convidados e também oficinas e masterclass gratuitas para os músicos da região. Será uma satisfação receber a Orquestra Petrobras Sinfônica em nosso teatro, fazendo uma apresentação histórica para Conservatória”, destacou.

Música brasileira em novos arranjos

O concerto celebra a música brasileira com arranjos elaborados especialmente para a formação de câmara, explorando diferentes nuances sonoras e interpretativas. No repertório, o público poderá ouvir clássicos da MPB, como “Cavalgada”, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, além de “Carinho”, de Pixinguinha e João de Barros.

O espetáculo também inclui músicas autorais de Juliana Maia, como “Descobri”, “Conservatória” e “Trem da Alegria”, em um diálogo artístico que valoriza a tradição musical do Vale do Café.

Masterclass gratuitas para músicos da região

A programação cultural continua no sábado (7), com três masterclass gratuitas voltadas para alunos, professores e músicos da região.

As atividades começam às 9h com um bate-papo sobre a orquestra conduzido pelo professor Carlos Mendes. Em seguida, a partir das 9h30, serão realizadas oficinas com músicos da Petrobras Sinfônica:

Ricardo Amado – violino

Cristiano Alves – clarinete

Vinicius Lugon – trompete

Cada turma terá 10 vagas abertas ao público externo mediante inscrição.

Festival celebra 15 anos do Teatro Sonora

As atividades fazem parte do Festival Teatro Sonora 15 Anos, que celebra a trajetória do espaço cultural. A programação prevê mais de 60 ações até outubro, incluindo cerca de 40 apresentações musicais e 19 atividades de artes cênicas.

O festival tem patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura e reforça o papel do Teatro Sonora como um dos principais polos culturais do Vale do Café.