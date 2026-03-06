A programação cultural continua no sábado (7), com três masterclass gratuitas voltadas para alunos, professores e músicos da regiãoFoto: Divulgação
A programação cultural continua no sábado (7), com três masterclass gratuitas voltadas para alunos, professores e músicos da região.
Light S.A. anuncia investimento de R$ 136,5 milhões em Valença até 2032
Plano foi apresentado em reunião com o prefeito Saulo Corrêa e vereadores; nova subestação está entre os principais projetos
Bloco da Carmen, shows com Juliana Maia e apresentação da Orquestra Harmônicos integram a agenda que valoriza o carnaval tradicional de Conservatória
Teatro Sonora realiza quatro dias de programação especial no Carnaval no Vale do Café
Pré-Carnaval do Carnavalença 2026 reúne multidões e confirma força da festa em Valença
Apesar da chuva, público ocupa as ruas, valoriza a cultura local e aquece a economia do município
Carnavalença 2026 terá programação extensa, descentralizada e grandes atrações em Valença e distritos
Festa reúne pré-carnaval, blocos, escolas de samba e shows, fortalecendo a cultura e movimentando a economia local
Valença garante uniformes e kits escolares gratuitos para todos os alunos da rede municipal em 2026
Investimento com recursos próprios amplia igualdade de oportunidades e reforça o compromisso do Governo Presente com a educação pública
