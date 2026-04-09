O novo equipamento cultural funcionará no histórico Palacete Visconde do Rio Preto, localizado na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima), no Centro - Foto: Assessoria de Comunicação

O novo equipamento cultural funcionará no histórico Palacete Visconde do Rio Preto, localizado na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima), no CentroFoto: Assessoria de Comunicação

Publicado 09/04/2026 15:55

Valença - A Prefeitura de Valença, em parceria com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, inaugura nesta sexta-feira (10), às 18h30, a Casa de Cultura JUCERJA Valença: Centro de Memória do Registro Empresarial. O novo espaço cultural funcionará no histórico Palacete Visconde do Rio Preto, localizado na Praça Visconde do Rio Preto, no Centro da cidade.

A cerimônia contará com a presença do prefeito Saulo Corrêa, além de autoridades municipais, representantes da sociedade civil e nomes do cenário estadual, como o deputado André Corrêa e integrantes da presidência da JUCERJA.

A inauguração marca a conclusão de um amplo processo de restauração do palacete, realizado integralmente pela Junta Comercial, sem custos para o município. A intervenção preservou as características arquitetônicas originais do imóvel e promoveu modernizações que garantem acessibilidade e melhores condições de uso para o público.

O novo equipamento cultural abrigará o Centro de Memória do Registro Empresarial, além da Biblioteca Municipal, que foi revitalizada, uma mostra permanente da Junta Comercial, espaço para oficina de restauro de documentos e produções artísticas, e um auditório com capacidade para 100 pessoas. O local será destinado à realização de exposições, palestras, eventos culturais e atividades educativas.

A implantação da Casa de Cultura representa um avanço na valorização do patrimônio histórico e no fortalecimento da cultura local, unindo preservação e modernidade em um dos prédios mais emblemáticos do município.

A iniciativa reforça a parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Valença, com foco na promoção de políticas públicas voltadas à cultura, à memória e ao acesso da população a espaços de formação e expressão artística.