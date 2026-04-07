Musicista inicia turnê pelo estado do Rio com apresentação às 17 horas - Foto: Amanda Respício

Musicista inicia turnê pelo estado do Rio com apresentação às 17 horasFoto: Amanda Respício

Publicado 07/04/2026 14:22

Valença - Com mais de 20 anos de dedicação e amor à música clássica, o pianista, maestro, hmestre e professor de piano Felipe Naim se apresenta neste sábado (11), às 17h30, no Espaço Cultural Marilda Issene. O espaço, também conhecido como Parada do Chocolate, recebe o pianista para mais uma apresentação da série Grandes Pianistas. A entrada é franca e o endereço do local é na Avenida do Contorno, 11760, em Conservatória, distrito de Valença, no Centro-Sul Fluminense. A classificação é livre.

Naim vai apresentar ao público um repertório que mescla pianistas clássicos internacionais, como Ludwig van Beethoven e Franz Liszt. Mas também haverá espaço para músicas nacionais, como quatro números cuja composição é de Heitor Villa-Lobos. Além disso, o maestro vai tocar três movimentos de Suíte Espanhola, todos de autoria de Isaac Albéniz.

A apresentação desta sexta marca o retorno de Felipe Naim a Conservatória depois de apenas três meses. Isso porque ele esteve no local no início do ano, em 10 de janeiro. Desta vez, ele comenta o que o público vai encontrar no atual repertório.

“Abrir essa atual turnê em Conservatória, na Parada do Chocolate, marca mais um retorno ao Brasil em um momento em que sinto minha carreira artística cada vez mais se consolidando. Voltar ao país com novos projetos e mais maturidade tem sido muito significativo pra mim. E retornar aqui é sempre é especial; Afinal, Conservatória é um local que tem uma relação muito forte com a música e onde o público valoriza de verdade esse encontro. Estou animado pro concerto desta sexta e para tudo que essa nova fase ainda vai trazer”, afirmou Naim.

SERVIÇO

Série Grandes PIanistas

Apresentação Felipe Naim

Data: 11 de abril de 2026, sábado

Horário: 17 horas

Local: Parada do Chocolate

Endereço: Avenida do Contorno, 1176, Conservatória, Valença-RJ

Entrada franca

Classificação livre

Sobre Felipe Naim

O pianista Felipe Naim destaca-se como um dos nomes em ascensão da música de concerto brasileira, com atuação artística que transita entre importantes palcos nacionais e internacionais. Sua trajetória é marcada pela excelência interpretativa, pela presença em festivais e competições de destaque e pelo compromisso com a difusão do repertório pianístico brasileiro e universal.

Iniciou sua formação musical no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, onde estudou com a professora Cely Periard. Posteriormente, graduou-se em piano pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação da professora e empresária Myrian Dauelsberg, participando de concertos, festivais e projetos artísticos vinculados à Dell’Arte.

Em 2019, ganhou projeção nacional ao vencer o Concurso Prelúdio, transmitido pela TV Cultura, uma das mais importantes competições de música clássica do país. No mesmo período, foi destacado em uma matéria da Forbes na lista Under 30.

Posteriormente, recebeu bolsa de estudos para cursar mestrado em performance pianística na prestigiada Liszt Ferenc Academy of Music, em Budapeste, Hungria, onde estudou com os professores Gábor Farkas e László Borbély.

Ao longo de sua carreira, recebeu premiações em concursos nacionais e internacionais e participou de importantes festivais de música no Brasil, consolidando sua presença no circuito da música de concerto.

No cenário internacional, já se apresentou em países como Portugal, Itália, França, Áustria, Eslovênia, Hungria, Espanha e México.