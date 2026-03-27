Unidade deve ampliar atendimento regional e reduzir necessidade de deslocamentos para doação e transfusões - Foto: Divulgação

Unidade deve ampliar atendimento regional e reduzir necessidade de deslocamentos para doação e transfusõesFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 17:09

Valença - A Prefeitura de Valença participou, nesta sexta-feira (27), da cerimônia de entrega do prédio que abrigará o futuro Banco de Sangue do município. A iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento da rede pública de saúde e para a ampliação da capacidade de atendimento à população local e de cidades da região.

O imóvel foi construído pela Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA/UNIFAA) e viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal. A solenidade contou com a presença do prefeito Saulo Corrêa, além de secretários municipais, representantes da Fundação e outras autoridades.

A entrega da estrutura física marca a primeira etapa do projeto, que prevê a implantação completa de um banco de sangue moderno, com capacidade para atender não apenas Valença, mas também municípios vizinhos, inclusive da divisa com Minas Gerais. O objetivo é reduzir a dependência de deslocamentos para outras cidades e garantir mais agilidade no atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.

Coordenadora do setor de Medicina Diagnóstica e responsável pelo projeto, Marilene Machado destacou que a nova unidade simboliza um compromisso com a vida e com a qualidade dos serviços de saúde. Segundo ela, a implantação do banco de sangue é resultado de um trabalho contínuo e representa a concretização de um projeto aguardado há anos.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Tavares, ressaltou que a iniciativa atende a uma demanda antiga da população e representa um avanço significativo ao facilitar o processo de doação e ampliar a capacidade de salvar vidas no município.

Autor das emendas que possibilitaram a construção, o deputado Hugo Leal destacou a importância da destinação correta dos recursos públicos e da parceria entre o poder público e instituições comprometidas com a eficiência na gestão.

Durante a cerimônia, o presidente da Fundação, José Rogério Neto, anunciou a previsão de início das atividades para o dia 28 de setembro de 2026, quando deve ser realizada a primeira coleta de sangue na unidade. Até lá, o projeto seguirá com etapas de instalação de equipamentos, estruturação operacional e credenciamento.

Para o prefeito Saulo Corrêa, o novo equipamento terá impacto direto na qualidade de vida da população, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria dos serviços públicos de saúde.

A implantação do Banco de Sangue integra um conjunto de ações voltadas à modernização da rede municipal, com foco na ampliação do acesso, na eficiência do atendimento e no fortalecimento do sistema de saúde regional.