Unidade deve ampliar atendimento regional e reduzir necessidade de deslocamentos para doação e transfusõesFoto: Divulgação
Entrega de prédio marca avanço para implantação do Banco de Sangue de Valença
Unidade deve ampliar atendimento regional e reduzir necessidade de deslocamentos para doação e transfusões
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Exposição Agropecuária de Valença retorna em 2026 com programação ampla e expectativa de público recorde
Evento acontece entre os dias 14 e 17 de maio e marca retomada de uma das maiores tradições do município
Valença avança na criação de Escola Quilombola no Quilombo São José da Serra
Iniciativa valoriza cultura, identidade e saberes tradicionais, e ganha força com entrega de títulos definitivos das terras da comunidade
Teatro Sonora recebe apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica nesta sexta-feira
A programação cultural continua no sábado (7), com três masterclass gratuitas voltadas para alunos, professores e músicos da região.
Light S.A. anuncia investimento de R$ 136,5 milhões em Valença até 2032
Plano foi apresentado em reunião com o prefeito Saulo Corrêa e vereadores; nova subestação está entre os principais projetos
Bloco da Carmen, shows com Juliana Maia e apresentação da Orquestra Harmônicos integram a agenda que valoriza o carnaval tradicional de Conservatória
Teatro Sonora realiza quatro dias de programação especial no Carnaval no Vale do Café
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