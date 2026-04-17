Evento acontece de 23 a 26 de abril e celebra a Bossa Nova com programação cultural diversificada - Foto: Divulgação

Evento acontece de 23 a 26 de abril e celebra a Bossa Nova com programação cultural diversificadaFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:40

Valença - A cidade de Conservatória, distrito de Valença, será palco de uma verdadeira imersão cultural com a realização da primeira edição do Festival Conserva Bossa, entre os dias 23 e 26 de abril. Com entrada gratuita, o evento reúne música, poesia e cinema em uma programação ampla que valoriza a história e a influência da Bossa Nova.

Com apoio da Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o festival será realizado em diferentes espaços culturais da cidade, promovendo o acesso democrático à arte e incentivando a ocupação dos espaços públicos.

A abertura acontece no dia 23, às 19h, no Teatro Sonora, com o espetáculo “Sonora in Bossa”, apresentado pela cantora Juliana Maia. No dia seguinte, 24 de abril, a programação segue com o Sarau Bossa Nova e Poesia no Espaço Cultural Marilda Isseni, reunindo literatura e música em um ambiente intimista. À noite, o coreto da Praça Getúlio Vargas recebe o show de Júlia Assunção e Banda, que prometem revisitar clássicos do gênero.

O encerramento musical será no dia 25, também na Praça Getúlio Vargas, com apresentação de Lorena Costa, fechando o evento com um repertório marcado pela suavidade e sofisticação da Bossa Nova.

Além das apresentações ao vivo, o festival contará com uma mostra gratuita de cinema no Cine Centímetro, com a exibição de 14 filmes que retratam diferentes momentos da Bossa Nova no audiovisual. A programação inclui produções históricas e contemporâneas, como o clássico Orfeu do Carnaval, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, além de obras recentes como Miúcha, a voz da Bossa Nova, que resgata a trajetória da cantora Miúcha.

Outro destaque é o filme Atiraram no pianista, que aborda o desaparecimento do pianista Francisco Tenório Jr., ampliando o olhar sobre a história da música brasileira. Durante a exibição de “Miúcha, a voz da Bossa Nova”, o público poderá acompanhar ainda um pocket-show especial do músico Rubinho Jacobina.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização cultural e o fortalecimento do turismo local, transformando Conservatória, já conhecida como a “cidade das serestas”, em um ponto de encontro entre tradição e novas experiências artísticas.