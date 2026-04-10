Unidade passa por modernização completa e reforça atendimento de urgência e emergência em ValençaFoto: Assessoria de comunicação
Prefeitura e FAA reinauguram Pronto Socorro Adulto do Hospital-Escola com nova estrutura e ampliação
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Espaço funcionará no Palacete Visconde do Rio Preto e reunirá memória empresarial, biblioteca e atividades culturais
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Pianista Felipe Naim se apresenta neste sábado (11) na Parada do Chocolate
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Entrega de prédio marca avanço para implantação do Banco de Sangue de Valença
Unidade deve ampliar atendimento regional e reduzir necessidade de deslocamentos para doação e transfusões
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Evento acontece entre os dias 14 e 17 de maio e marca retomada de uma das maiores tradições do município
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Iniciativa valoriza cultura, identidade e saberes tradicionais, e ganha força com entrega de títulos definitivos das terras da comunidade
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