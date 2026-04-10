Unidade passa por modernização completa e reforça atendimento de urgência e emergência em Valença - Foto: Assessoria de comunicação

Unidade passa por modernização completa e reforça atendimento de urgência e emergência em ValençaFoto: Assessoria de comunicação

Publicado 10/04/2026 15:56

Valença - A Prefeitura de Valença, em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), reinaugurou nesta sexta-feira (10) o Pronto Socorro Adulto (PSA) do Hospital-Escola, após uma ampla obra de modernização, ampliação e reestruturação da unidade. A entrega representa um dos principais avanços recentes na rede pública de saúde do município, com melhorias significativas na qualidade do atendimento e nas condições de trabalho dos profissionais.

O novo espaço foi planejado para oferecer mais dignidade, eficiência e acolhimento à população, além de garantir uma estrutura adequada para a formação de estudantes da área da saúde. A unidade conta agora com ambiente climatizado, reorganização dos fluxos de atendimento e melhores condições estruturais, contribuindo diretamente para a ampliação da capacidade operacional.

Durante a cerimônia de reinauguração, autoridades municipais, representantes da FAA e profissionais da saúde destacaram o caráter histórico da entrega. A gerente assistencial do Hospital-Escola e líder do projeto, Marcela Graça, ressaltou que o novo pronto socorro é resultado de um esforço coletivo voltado à excelência no atendimento. Já a coordenadora de enfermagem, Andreza Martins, destacou que a nova estrutura representa mais respeito e segurança para pacientes e equipes.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Tavares, enfatizou a importância estratégica da unidade dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), lembrando que o pronto socorro é a principal porta de entrada para casos de urgência e emergência no município, responsável por milhares de atendimentos anuais.

O prefeito Saulo Corrêa classificou a reinauguração como uma conquista coletiva e reforçou o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços públicos. Representantes da FAA também destacaram que a entrega vai além da estrutura física, simbolizando uma transformação na qualidade do atendimento e no compromisso com a vida.

A obra contou com apoio de emendas parlamentares, incluindo recursos destinados pelo deputado federal Reimont, que ressaltou o impacto social do investimento e a importância de garantir dignidade no atendimento à população.

Além de fortalecer a assistência direta, o novo PSA amplia o papel do Hospital-Escola como centro de formação acadêmica, contribuindo para a qualificação de futuros profissionais da saúde.

A reinauguração integra um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Valença na área da saúde, com foco na ampliação do acesso, melhoria da qualidade dos serviços e fortalecimento da rede pública, consolidando o município como referência regional no setor.