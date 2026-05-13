A banda Falamnsa será atração nesta sexta-feira, dia 15Foto: Divulgação
Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, a Exposição Agropecuária simboliza uma nova fase para o município, fortalecendo o turismo, movimentando a economia e valorizando as tradições locais. A expectativa é de grande público durante os quatro dias de programação.
A estrutura contará com dois palcos, praça de alimentação de 360 metros quadrados com mais de 20 opções gastronômicas, área kids, espaço pet, parque de diversões, estacionamento oficial e esquema especial de segurança, incluindo revista pessoal e detectores de metal na entrada.
A programação cultural terá atrações regionais e nacionais. Entre os destaques do palco principal estão os shows do grupo Imaginasamba, da banda Falamansa, da cantora Paula Matos, da dupla Bruninho e Davi e do grupo Bonde do Forró.
A abertura da programação acontece na quinta-feira, dia 14 de maio, com DJ Daniel, disputa da Rainha da Exposição Agropecuária 2026 e show do Imaginasamba. Nos demais dias, o evento segue com apresentações musicais em dois palcos, valorizando também artistas regionais e diferentes estilos musicais.
No domingo, além do encerramento com Bonde do Forró, a programação contará com atrações voltadas ao público infantil, ampliando o caráter familiar da festa.
A organização também divulgou orientações de acesso. Pedestres deverão entrar pela Estrada da Concórdia, enquanto veículos, ônibus e carros de aplicativo utilizarão a antiga estrada da Marapuã, nas proximidades da fábrica de pneus 3BRIO. O estacionamento oficial terá valor de R$ 10 por noite.
Por questões de segurança, será proibida a entrada com garrafas de vidro, latas, coolers, objetos perfurantes, guarda-chuvas grandes e vapes.
Para a Prefeitura de Valença, a retomada da Exposição Agropecuária representa não apenas o retorno de uma grande tradição popular, mas também uma estratégia de fortalecimento da cultura, do agronegócio e da economia local, reafirmando o compromisso do Governo Presente com a realização de grandes eventos e a valorização da identidade valenciana.
Quinta-feira – 14 de maio
Palco Principal
* 15h – DJ Daniel
* 19h – Disputa da Rainha da Exposição Agropecuária de Valença 2026
* 23h – Imaginasamba
Palco Regional
* 21h – Dioguinho
* 01h – Banda Ponto 3
* 03h – Encerramento
Sexta-feira – 15 de maio
Palco Principal
* 15h – DJ Daniel
* 18h – Abertura Oficial
* 20h – DJ Daniel
* 23h – Falamansa
* 02h30 – DJ Daniel
Palco Regional
* 21h – Vitor e Igor
* 01h – Mineirinhos do Forró
* 03h – Encerramento
Sábado – 16 de maio
Palco Principal
* 20h – Paula Matos
* 23h – Bruninho e Davi
Palco Regional
* 15h – DJ Fernando
* 18h – Mari Martins
* 22h – DJ Fernando
* 01h – Banda Lucky
* 02h30 – DJ Fernando
* 03h – Encerramento
Domingo – 17 de maio
Palco Regional
* 15h – Show Infantil / Banda Mimos
* 17h – DJ Fernando
* 18h – Jardel
* 22h – Flávio e Bira
Palco Principal
* 20h – Bonde do Forró
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