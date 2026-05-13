A banda Falamnsa será atração nesta sexta-feira, dia 15 - Foto: Divulgação

A banda Falamnsa será atração nesta sexta-feira, dia 15Foto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 09:48

Valença - A Prefeitura de Valença divulgou oficialmente a programação cultural da 19ª Exposição Agropecuária de Valença, que será realizada entre os dias 14 e 17 de maio, no Hospital Veterinário Escola, em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde. O evento marca o retorno de uma das mais tradicionais festas do município, reunindo atrações musicais, entretenimento, agronegócio, gastronomia e lazer para toda a família.



Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, a Exposição Agropecuária simboliza uma nova fase para o município, fortalecendo o turismo, movimentando a economia e valorizando as tradições locais. A expectativa é de grande público durante os quatro dias de programação.



A estrutura contará com dois palcos, praça de alimentação de 360 metros quadrados com mais de 20 opções gastronômicas, área kids, espaço pet, parque de diversões, estacionamento oficial e esquema especial de segurança, incluindo revista pessoal e detectores de metal na entrada.



A programação cultural terá atrações regionais e nacionais. Entre os destaques do palco principal estão os shows do grupo Imaginasamba, da banda Falamansa, da cantora Paula Matos, da dupla Bruninho e Davi e do grupo Bonde do Forró.



A abertura da programação acontece na quinta-feira, dia 14 de maio, com DJ Daniel, disputa da Rainha da Exposição Agropecuária 2026 e show do Imaginasamba. Nos demais dias, o evento segue com apresentações musicais em dois palcos, valorizando também artistas regionais e diferentes estilos musicais.



No domingo, além do encerramento com Bonde do Forró, a programação contará com atrações voltadas ao público infantil, ampliando o caráter familiar da festa.



A organização também divulgou orientações de acesso. Pedestres deverão entrar pela Estrada da Concórdia, enquanto veículos, ônibus e carros de aplicativo utilizarão a antiga estrada da Marapuã, nas proximidades da fábrica de pneus 3BRIO. O estacionamento oficial terá valor de R$ 10 por noite.



Por questões de segurança, será proibida a entrada com garrafas de vidro, latas, coolers, objetos perfurantes, guarda-chuvas grandes e vapes.



Para a Prefeitura de Valença, a retomada da Exposição Agropecuária representa não apenas o retorno de uma grande tradição popular, mas também uma estratégia de fortalecimento da cultura, do agronegócio e da economia local, reafirmando o compromisso do Governo Presente com a realização de grandes eventos e a valorização da identidade valenciana.

Confira a programação cultural completa:



Quinta-feira – 14 de maio



Palco Principal



* 15h – DJ Daniel

* 19h – Disputa da Rainha da Exposição Agropecuária de Valença 2026

* 23h – Imaginasamba



Palco Regional



* 21h – Dioguinho

* 01h – Banda Ponto 3

* 03h – Encerramento



Sexta-feira – 15 de maio



Palco Principal



* 15h – DJ Daniel

* 18h – Abertura Oficial

* 20h – DJ Daniel

* 23h – Falamansa

* 02h30 – DJ Daniel



Palco Regional



* 21h – Vitor e Igor

* 01h – Mineirinhos do Forró

* 03h – Encerramento



Sábado – 16 de maio



Palco Principal



* 20h – Paula Matos

* 23h – Bruninho e Davi



Palco Regional



* 15h – DJ Fernando

* 18h – Mari Martins

* 22h – DJ Fernando

* 01h – Banda Lucky

* 02h30 – DJ Fernando

* 03h – Encerramento



Domingo – 17 de maio



Palco Regional



* 15h – Show Infantil / Banda Mimos

* 17h – DJ Fernando

* 18h – Jardel

* 22h – Flávio e Bira



Palco Principal



* 20h – Bonde do Forró