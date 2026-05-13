O evento marca o retorno de uma das maiores tradições do município - Foto: Divulgação

O evento marca o retorno de uma das maiores tradições do municípioFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 09:55

Valença - A Prefeitura de Valença / Governo Presente divulgou os detalhes da estrutura preparada para a 19ª Exposição Agropecuária de Valença, que será realizada entre os dias 14 e 17 de maio, no Hospital Veterinário Escola, em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA/UNIFAA). O evento marca o retorno de uma das maiores tradições do município, reunindo entretenimento, agronegócio, gastronomia, negócios, programação técnica e lazer para toda a família.

Com entrada gratuita na pista mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, a Expo Valença contará com uma estrutura planejada para oferecer conforto, segurança, mobilidade e experiências diversificadas ao público. O espaço será dividido em setores estratégicos, integrando atrações culturais, atividades acadêmicas, exposições agropecuárias e áreas de convivência.

No setor de entretenimento, o evento contará com Palco Principal e Palco Regional, que receberão os shows nacionais e apresentações musicais durante os quatro dias de programação. A Praça de Alimentação terá cerca de 360m², reunindo mais de 20 opções gastronômicas para atender ao público. Também haverá camarote lateral ao palco principal, oferecendo visão privilegiada das apresentações.

Outro destaque será a Área Kids, preparada especialmente para as famílias, com parque de diversões, mini animais, fazendinha e praça de alimentação exclusiva sem bebidas alcoólicas.

A Exposição também terá uma ampla área voltada ao agronegócio e às atividades acadêmicas do Dia de Campo do Vale do Rio Preto. O setor contará com tendas para exposição de gado de corte e Girolando, baias de cavalos, Torneio Leiteiro de Cabras e pista de julgamento da Copa Mangalarga Marchador.

Os visitantes poderão conhecer ainda a Feira do Produtor Rural, espaço voltado à valorização da agricultura e da produção local, além dos stands empresariais e acadêmicos, que receberão empresas, parceiros e atividades técnicas ligadas ao agronegócio e à Medicina Veterinária.

Entre os espaços especiais da Expo Valença estará o Lounge FAA, ambiente exclusivo de relacionamento e networking, preparado pela Fundação Educacional Dom André Arcoverde. O espaço foi desenvolvido para oferecer conforto e uma experiência diferenciada aos convidados especiais do evento, funcionando como ponto de aproximação institucional e fortalecimento de parcerias. O acesso será destinado aos patrocinadores das categorias Ouro e Diamante, além de convidados.

A organização também estruturou áreas específicas de estacionamento para carros, ônibus e caminhões, buscando garantir melhor fluxo de acesso ao evento. O estacionamento oficial terá valor de R$ 10,00 por noite.

Os veículos deverão acessar o evento pela antiga estrada da Marapuã, nas proximidades da fábrica de pneus 3BRIO. Já os pedestres deverão utilizar a entrada pela Estrada da Concórdia. O espaço contará ainda com ponto de encontro, banheiros, alojamento e áreas de apoio para equipes de trabalho e organização.

A segurança será uma das prioridades da Expo Valença 2026. O acesso ao evento contará com detectores de metal e revista pessoal. Será proibida a entrada com garrafas de vidro, latas, coolers, vapes, sprays aerossóis, guarda-chuvas grandes, mastros e mochilas de grande porte.

Para a Prefeitura de Valença / Governo Presente, a retomada da Exposição Agropecuária representa um novo momento para o município, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e reafirmando a importância do agronegócio, da cultura e das tradições valencianas.