Programação reúne grandes nomes da música e das artes no Teatro Sonora - Foto: Divulgação

Programação reúne grandes nomes da música e das artes no Teatro SonoraFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 10:13

Valença - Mais que território da seresta, Conservatória pulsa cultura em maio. Entre os dias 14 e 31, o distrito se transforma no coração do Vale do Café, recebendo grandes nomes da música e das artes na 3ª edição da Mostra Arte Sonora.

Com uma programação que valoriza artistas consagrados e amplia o diálogo entre diferentes linguagens, a mostra cresce em dimensão e alcance. O patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), marca um novo momento do projeto, fortalecendo sua estrutura e ampliando sua relevância no interior do estado.

Parte do Festival Teatro Sonora, que celebra 15 anos de história, a iniciativa reafirma Conservatória como um polo de cultura viva, onde tradição e contemporaneidade se encontram. Durante o período, a cidade respira arte nos palcos, nas ruas e nos encontros que transformam cada apresentação em experiência.

“Esta 3ª edição da Mostra Arte Sonora é a nossa maior até aqui, ampliando o destaque para este território tão criativo, que pulsa música e cultura. Queremos promover, no Sonora e nas ruas de Conservatória, uma grande imersão artística ao longo do mês de maio, e a Petrobras tem sido uma parceira fundamental para evidenciar ainda mais este distrito criativo do nosso estado”, destaca Juliana Maia, diretora do Teatro Sonora.

A iniciativa conta ainda com o apoio do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura, reafirmando o compromisso do Governo do Brasil com o fortalecimento da cultura brasileira e o acesso democrático à arte, sempre ao lado do povo brasileiro.

Sobre o Teatro Sonora

Instalado em um casarão histórico, o Teatro Sonora se consolida como um espaço de excelência artística e proximidade com o público. Idealizado pela multiartista Juliana Maia, o projeto ganha ainda mais força com a Mostra Arte Sonora, ampliando a circulação de grandes nomes e promovendo experiências sensíveis e memoráveis. A realização reforça o papel da cultura como instrumento de desenvolvimento, inclusão e pertencimento, valores alinhados ao compromisso do Governo do Brasil em manter a cultura próxima da população.

A abertura, no dia 14 de maio, traz Mel Lisboa com o espetáculo “Tributo a Rita Lee”, celebrando a força e a liberdade da música brasileira. No dia 22, Juliana Maia convida Jane Duboc para um encontro que atravessa gerações. No dia 23, Letícia Sabatella apresenta “Piano e voz”, em um espetáculo intimista que une interpretação e música.

O dia 27 amplia o diálogo com o público: pela manhã, o infantil “Juju e a Locomotiva Encantada”, com entrada gratuita; e, à noite, “Tudo isto é teu – uma celebração de Waldemar Henrique”, que reúne ópera e ballet, também com entrada gratuita. Leila Pinheiro sobe ao palco no dia 28, seguida por Zezé Motta no dia 29, artistas que traduzem, cada uma à sua maneira, a grandeza da música brasileira.

No dia 30, Cristina Braga e Juliana Maia apresentam um encontro entre harpa e voz. E, no dia 31, o encerramento ganha as ruas com o Bloco da Carmen e o tradicional Samba da Carmen, em uma celebração gratuita que transforma Conservatória em um grande palco coletivo.

“Mais do que uma mostra, o Sonora é valorização dos artistas, do território, da memória e do encontro. É cultura que movimenta a região, impulsiona o turismo e fortalece a economia criativa, reafirmando o interior como espaço de potência artística. Fica o convite: venham viver a cultura de perto, com grandes nomes e experiências que permanecem”, destaca Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.