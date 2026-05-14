Transporte especial funcionará entre a Rodoviária Princesa da Serra e o Hospital Veterinário Escola - Foto: Divulgação/FAA

Transporte especial funcionará entre a Rodoviária Princesa da Serra e o Hospital Veterinário EscolaFoto: Divulgação/FAA

Publicado 14/05/2026 10:25

Valença - A Prefeitura de Valença / Governo Presente anunciou que disponibilizará ônibus gratuitos para atender o público da 19ª Exposição Agropecuária de Valença, que será realizada entre os dias 14 e 17 de maio, no Hospital Veterinário Escola (HVE). A iniciativa busca garantir mais comodidade, mobilidade e segurança para os visitantes durante os quatro dias de programação.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Defesa Civil e Transporte, Major Paulo Victor, a medida integra o planejamento especial montado pela administração municipal para facilitar o acesso da população ao evento, que marca o retorno de uma das maiores tradições do município.

Os ônibus gratuitos farão o trajeto entre a Rodoviária Princesa da Serra e o local da Exposição Agropecuária durante toda a programação.

Confira os horários:

• Sentido Exposição: das 14h às 01h, com saídas de hora em hora;

• Sentido Rodoviária: das 15h às 04h, também com saídas de hora em hora.

Segundo o prefeito Saulo Corrêa, a disponibilização do transporte gratuito reforça o compromisso do Governo Presente em promover um evento acessível, organizado e seguro para toda a população.

A 19ª Exposição Agropecuária de Valença será realizada em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA/UNIFAA) e contará com shows nacionais, programação cultural, feira do produtor rural, exposições agropecuárias, atividades técnicas do Dia de Campo e atrações voltadas para toda a família.