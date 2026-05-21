A apresentação destaca a força da performance ao vivo e a leitura contemporânea do samba desenvolvida por Nilze ao longo de sua trajetória - Foto: Marcio Monteiro

A apresentação destaca a força da performance ao vivo e a leitura contemporânea do samba desenvolvida por Nilze ao longo de sua trajetóriaFoto: Marcio Monteiro

Publicado 21/05/2026 13:46

Valença - A cantora, instrumentista e compositora Nilze Carvalho se apresenta em Valença no próximo dia 22 de maio, abrindo a circulação estadual do espetáculo “Nos Combates da Vida”, dentro do projeto Sesc RJ Pulsar.

O show leva ao palco o repertório do álbum lançado pela artista em 2024, reunindo sambas autorais, releituras de clássicos da música brasileira e homenagens a grandes nomes do gênero. A apresentação destaca a força da performance ao vivo e a leitura contemporânea do samba desenvolvida por Nilze ao longo de sua trajetória.

Entre as músicas do repertório estão “Nos Combates da Vida”, clássico de Dona Ivone Lara, “Linha de Passe”, de João Bosco, “Candeeiro”, de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, além das composições “Amor Segredo”, parceria da artista com Nei Lopes, “Vida ao Jongo” e a instrumental “Arabiando”.

No palco, Nilze Carvalho assume voz, cavaquinho e bandolim, acompanhada por uma banda formada por músicos reconhecidos da cena instrumental e do samba brasileiro.

Com carreira iniciada ainda na infância, Nilze se consolidou como uma das principais referências femininas do samba e do choro no país. Aos 15 anos, já realizava turnês internacionais e, posteriormente, integrou o grupo Sururu na Roda, vencedor do Prêmio da Música Brasileira.

Ao longo da carreira, lançou dez discos, recebeu importantes premiações e chegou a ser indicada ao Grammy Latino com o álbum “Verde Amarelo Negro Anil”.

Além de cantora e instrumentista, Nilze Carvalho também atua como arranjadora, diretora musical e apresentadora do programa “Sambalaio”, da Rádio Roquette Pinto.

A apresentação em Valença reforça a proposta do Sesc Pulsar de ampliar o acesso à cultura e promover encontros entre artistas consagrados e o público do interior do estado, valorizando a diversidade da música brasileira contemporânea.