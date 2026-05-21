A apresentação destaca a força da performance ao vivo e a leitura contemporânea do samba desenvolvida por Nilze ao longo de sua trajetóriaFoto: Marcio Monteiro
Valença recebe show de Nilze Carvalho com repertório do álbum "Nos Combates da Vida"
Apresentação integra o projeto Sesc Pulsar e celebra o samba e a música brasileira contemporânea
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Prefeitura disponibiliza ônibus gratuitos para a 19ª Exposição Agropecuária de Valença
Transporte especial funcionará entre a Rodoviária Princesa da Serra e o Hospital Veterinário Escola durante os quatro dias do evento
3ª Mostra Arte Sonora transforma Conservatória no coração pulsante da cultura no Vale do Café
De 14 a 31 de maio, programação reúne grandes nomes da música e das artes no Teatro Sonora
19ª Exposição Agropecuária de Valença terá estrutura ampla, segurança reforçada e atrações para toda a família
Evento marca retomada de uma das maiores tradições do município com shows, agronegócio, gastronomia, lazer e programação técnica entre os dias 14 e 17 de maio
19ª Exposição Agropecuária de Valença divulga programação cultural e marca retorno de uma das maiores festas do município
Evento terá shows nacionais, entrada solidária, área gastronômica e ampla estrutura para receber o público
Cortejo da Folia de Reis emociona público no Centro de Valença durante Encontro Estadual
Apresentação reuniu tradição, fé e cultura popular nas ruas da cidade
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