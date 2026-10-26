A agenda reúne música, serestas, concertos, corais, chorinho, cinema, dança e manifestações da cultura popularFoto: Leo Oliveira
As apresentações ocorrerão em locais tradicionais e de grande circulação do distrito. Entre eles estão o coreto da Praça da Matriz, as sacadas de casarões históricos, a Igreja Matriz de Santo Antônio e o Espaço Cultural Marilda Isseni, além de outros pontos que também receberão atividades. A ocupação de espaços de valor histórico e arquitetônico reforça a ligação do evento com a identidade local e permite que moradores e visitantes conheçam o patrimônio de Conservatória enquanto acompanham as atrações.
A variedade de linguagens artísticas é um dos destaques da programação. Serestas, chorinho e concertos dialogam com a vocação musical do distrito, conhecido por sua tradição ligada à seresta e às serenatas. Já os corais, o cinema e a dança ampliam as opções para públicos de diferentes idades, enquanto as manifestações da cultura popular valorizam saberes e tradições da região.
O projeto é realizado em parceria com agentes e instituições culturais e foi contemplado pelo Edital de Chamada Pública nº 11/2026 do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), política de fomento à cultura que apoia iniciativas em todo o país. A iniciativa conta ainda com apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.
Além de valorizar a identidade cultural de Conservatória, o evento busca fortalecer o turismo e movimentar a economia local. A expectativa é atrair visitantes durante todo o período de realização, estimulando setores como hotelaria, gastronomia e comércio, que costumam ter aumento de movimento em temporadas de eventos culturais.
Por ser gratuita e distribuída ao longo de semanas, a programação também facilita o acesso da população local, que poderá acompanhar as apresentações em diferentes dias e horários. A realização em espaços abertos e em locais históricos contribui para aproximar o público da cultura e transformar a rotina do distrito durante o período natalino.
Confira a programação completa
20h – Orquestra Harmônicos de Conservatória – Coreto.
17h – Orquestra Filarmônica do Jardim Valença – Espaço Cultural Marilda Isseni.
19h – Camerata Filarmônica de Volta Redonda – Igreja Matriz.
19h – I Mostra Espaço Cine Centímetro – Espaço Cine Centímetro.
20h – Jongo do Quilombo São José da Serra e Associação de Capoeira Cordão Dourado – Coreto.
20h – XX Encontro de Corais de Conservatória – Igreja Matriz.
20h – XX Encontro de Corais de Conservatória – Igreja Matriz.
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