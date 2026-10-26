A agenda reúne música, serestas, concertos, corais, chorinho, cinema, dança e manifestações da cultura popularFoto: Leo Oliveira

Mais artigos de Luan Campos
Luan Campos
O Natal Iluminado de Conservatória 2026 terá uma programação cultural gratuita entre os dias 6 de novembro e 2 de janeiro de 2027. A agenda reúne música, serestas, concertos, corais, chorinho, cinema, dança e manifestações da cultura popular em diferentes espaços do distrito de Valença, no Sul Fluminense, e se estende por quase dois meses, atravessando todo o período de festas de fim de ano.

As apresentações ocorrerão em locais tradicionais e de grande circulação do distrito. Entre eles estão o coreto da Praça da Matriz, as sacadas de casarões históricos, a Igreja Matriz de Santo Antônio e o Espaço Cultural Marilda Isseni, além de outros pontos que também receberão atividades. A ocupação de espaços de valor histórico e arquitetônico reforça a ligação do evento com a identidade local e permite que moradores e visitantes conheçam o patrimônio de Conservatória enquanto acompanham as atrações.

A variedade de linguagens artísticas é um dos destaques da programação. Serestas, chorinho e concertos dialogam com a vocação musical do distrito, conhecido por sua tradição ligada à seresta e às serenatas. Já os corais, o cinema e a dança ampliam as opções para públicos de diferentes idades, enquanto as manifestações da cultura popular valorizam saberes e tradições da região.

O projeto é realizado em parceria com agentes e instituições culturais e foi contemplado pelo Edital de Chamada Pública nº 11/2026 do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), política de fomento à cultura que apoia iniciativas em todo o país. A iniciativa conta ainda com apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Além de valorizar a identidade cultural de Conservatória, o evento busca fortalecer o turismo e movimentar a economia local. A expectativa é atrair visitantes durante todo o período de realização, estimulando setores como hotelaria, gastronomia e comércio, que costumam ter aumento de movimento em temporadas de eventos culturais.

Por ser gratuita e distribuída ao longo de semanas, a programação também facilita o acesso da população local, que poderá acompanhar as apresentações em diferentes dias e horários. A realização em espaços abertos e em locais históricos contribui para aproximar o público da cultura e transformar a rotina do distrito durante o período natalino.

Confira a programação completa
NOVEMBRO
Sexta-feira, 6 de novembro
19h – Coral José Borges (As Meninas Cantoras de Conservatória) – Sacada do Edgar.
20h – Orquestra Harmônicos de Conservatória – Coreto.
Sábado, 7 de novembro
11h – Chorinho – Coreto.
17h – Orquestra Filarmônica do Jardim Valença – Espaço Cultural Marilda Isseni.
19h – Camerata Filarmônica de Volta Redonda – Igreja Matriz.
Sexta-feira, 13 de novembro
19h – Edgar e Mauro – Sacada do Edgar.
Sábado, 14 de novembro
20h – Ronaldinho do Cavaquinho – Coreto.
Sexta-feira, 20 de novembro
19h – Sueli Cancela – Sacada da Liege.
19h – I Mostra Espaço Cine Centímetro – Espaço Cine Centímetro.
Sábado, 21 de novembro
19h – I Mostra Espaço Cine Centímetro – Espaço Cine Centímetro.
20h – Jongo do Quilombo São José da Serra e Associação de Capoeira Cordão Dourado – Coreto.
Sexta-feira, 27 de novembro
19h – Renata Pedron – Sacada do Seu Nilson.
20h – XX Encontro de Corais de Conservatória – Igreja Matriz.
Sábado, 28 de novembro
20h – XX Encontro de Corais de Conservatória – Igreja Matriz.
DEZEMBRO
Sexta-feira, 4 de dezembro
Horário a confirmar – Lurdes e Vilar – Sacada do Zé Roberto.
20h – XX Encontro de Corais de Conservatória – Igreja Matriz.
Sábado, 5 de dezembro
20h – XX Encontro de Corais de Conservatória – Igreja Matriz.
Sexta-feira, 11 de dezembro
19h – Trovadores do Amor – Sacada do Carlão.
Sábado, 12 de dezembro
20h – Ballet Conservatória – Coreto.
Sexta-feira, 18 de dezembro
Horário a confirmar – Orquestra Harmônicos de Conservatória – Sacada do Teatro Sonora.
Sábado, 19 de dezembro
23h – Seresteiros (apresentação final) – Local a confirmar.
Sexta-feira, 25 de dezembro
Luzes de Natal – Espaços decorados de Conservatória.
Sábado, 26 de dezembro
Luzes de Natal – Espaços decorados de Conservatória.
JANEIRO DE 2027
Sábado, 2 de janeiro
19h – Folia de Reis Estrela do Oriente, com os mestres Guto e Luizinho Folião – Local a confirmar.