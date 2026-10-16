Circuito das Artes fará parte do final de semana de comemoração - Foto: Prefeitura de Valença

Circuito das Artes fará parte do final de semana de comemoraçãoFoto: Prefeitura de Valença

Publicado 16/10/2026 14:15

Valença terá um fim de semana marcado pela diversidade de atrações culturais e esportivas em comemoração aos seus 203 anos de história, celebrados neste sábado (17). Desde quarta-feira (14), o município recebe atividades que reúnem competições universitárias, apresentações musicais, espetáculos teatrais, literatura e manifestações tradicionais da cultura popular. A programação segue até domingo (18), com eventos distribuídos por diferentes espaços da cidade e pelo distrito de Conservatória.

Entre os destaques está o INTERMED RJ/ES 2026, que reúne mais de 6 mil estudantes de Medicina de 25 instituições de ensino do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O encontro divide espaço com as atividades do Circuito das Artes, as apresentações do Teatro Sesc Rosinha de Valença, o Festival dos Tambores do Vale do Café, o 2º Encontro de Fanfarras e Bandas de Valença e o tradicional Carnaval Antigo de Conservatória.

A diversidade de eventos amplia as opções de lazer para moradores e visitantes e movimenta diferentes setores da economia local, como hospedagem, alimentação, comércio, transporte e serviços. A celebração do aniversário também se transforma em uma oportunidade de valorizar os artistas, as tradições e os espaços culturais que fazem parte da identidade valenciana.

INTERMED reúne milhares de universitários

Realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, o INTERMED RJ/ES 2026 concentra uma série de competições esportivas e atividades de integração universitária. A programação inclui vôlei, basquete, handebol, futebol, futsal e cabo de guerra, além de cheerleading, duelo de baterias, atrações musicais e festas temáticas.

A presença de milhares de estudantes movimenta a cidade para além dos locais de competição. Hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, supermercados e serviços de transporte estão entre os segmentos que recebem os reflexos da circulação de participantes e visitantes.

O evento acontece pelo segundo ano consecutivo em Valença, reforçando a presença do município no calendário de grandes encontros universitários. Além da prática esportiva e da integração entre estudantes, a realização do INTERMED representa uma oportunidade de fortalecer o turismo e estimular a geração de renda no comércio valenciano.

Circuito das Artes valoriza talentos locais e regionais

A programação cultural começou na quarta-feira (14), com um sarau na Casa de Cultura Valença, realizado em parceria com o grupo Literatura em Movimento. A atividade reuniu 17 poetas, que apresentaram suas obras em uma noite dedicada à literatura, à emoção e à reflexão. Apresentações musicais também fizeram parte do encontro, promovendo a integração entre diferentes linguagens artísticas.

Na quinta-feira (15), a Orqies Filarmônica do Jardim Valença se apresentou na Capela da Santa Casa de Misericórdia. A apresentação integrou as comemorações do aniversário e destacou a música como forma de expressão artística e valorização dos talentos do município.

Ainda na quinta-feira, a Sala Mimos de Artes recebeu a leitura dramatizada de Agreste Malva-Rosa, obra de Newton Moreno, com direção de Josué Soares. Após a apresentação, o público participou de uma conversa sobre homofobia e questões LGBTQIAP+, ampliando o espaço de diálogo e reflexão proposto pela programação.

Nesta sexta-feira (16), das 16h às 19h, o Festival dos Tambores do Vale do Café acontece no Centro Cultural Nação Mestiça, na Rua Maria Rezende, nº 136, no bairro Cambota. A atividade destaca os ritmos, os sons dos tambores e as tradições que compõem a diversidade cultural da região.

Teatro Sesc oferece atrações gratuitas

O Teatro Sesc Rosinha de Valença também integra a programação comemorativa, com espetáculos gratuitos para diferentes públicos.

Nesta sexta-feira (16), às 20h, será apresentado Eu, Romeu – Protagonismo Periférico, da Adorável Companhia. Inspirada na tragédia Romeu e Julieta, de William Shakespeare, a montagem aproxima a obra clássica da realidade dos subúrbios do Rio de Janeiro e aborda temas como barreiras sociais e geográficas, oportunidades e sonhos.

No sábado (17), às 16h, o público poderá acompanhar o espetáculo infantil A Menina e o Pote, com direção artística de Fernanda Bond e Valentina Homem. A peça apresenta a jornada imaginária de uma menina que tenta reconstruir seu pote de cerâmica quebrado. Durante o percurso, ela encontra diferentes seres e descobre aspectos relacionados à natureza, à transformação e aos ciclos da vida.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação. O espaço fica na Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, nº 44, no bairro Belo Horizonte.

Domingo terá encontro de bandas e fanfarras

A música também ocupará as ruas de Valença no domingo (18), com a realização do 2º Encontro de Fanfarras e Bandas de Valença. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da Prefeitura de Valença / Governo Presente, o evento está previsto para começar às 9h, na Praça da Bandeira.

A iniciativa busca valorizar grupos que mantêm viva a tradição das bandas e fanfarras, reconhecendo a contribuição dessas formações para a educação musical, a participação comunitária e a preservação cultural. A população está convidada a acompanhar as apresentações e participar da programação.

Carnaval Antigo movimenta Conservatória

No distrito de Conservatória, o Carnaval Antigo acontece entre sexta-feira (16) e domingo (18), reunindo manifestações tradicionais ligadas à memória musical brasileira e à identidade cultural local.

Um dos principais destaques será a programação de domingo do Bloco da Carmen e do Samba da Carmen, com participação da Velha Guarda da Portela e de Marquinhos de Oswaldo Cruz, conhecido por sua ligação com o Trem do Samba.

A agenda começa às 9h30, com a concentração do bloco em frente ao Teatro Sonora, acompanhada pelo grupo Oficina Pé de Moça. Às 10h30, está previsto o cortejo pelas ruas do Centro Histórico. Na sequência, às 11h, o Samba da Carmen será realizado no coreto da Praça da Matriz, na Praça Getúlio Vargas, com Juliana Maia, a Velha Guarda da Portela e Marquinhos de Oswaldo Cruz.

A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, com realização da Sonora Produções Culturais e apoio, entre outros parceiros, da Prefeitura de Valença.

Com atrações esportivas, musicais, literárias e teatrais, Valença transforma a celebração dos seus 203 anos em um período de encontro entre moradores, artistas, estudantes e turistas. A programação reforça a importância da cultura e do esporte para a vida comunitária e para a movimentação econômica do município, ao mesmo tempo que valoriza a história e as tradições da cidade e de seus distritos.