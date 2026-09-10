Espaço recebe documentário sobre a Amazônia, show de Roberto Menescal e peça sobre infância periférica - Foto: SESC

Espaço recebe documentário sobre a Amazônia, show de Roberto Menescal e peça sobre infância periféricaFoto: SESC

Publicado 10/09/2026 13:57

Valença se prepara para um fim de semana repleto de arte, música e cinema com a programação especial do Teatro Sesc Rosinha de Valença. Entre os dias 10 e 12 de setembro, quinta-feira a sábado, o espaço cultural localizado na Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, nº 44, no bairro Belo Horizonte, recebe três atrações gratuitas que abrangem diferentes linguagens artísticas, todas com classificação livre e entrada franca.

A programação começou nesta quinta-feira (10), às 20h, com a exibição do documentário "Amazônia Groove", dirigido por Bruno Murtinho. Produção brasileira de 2018, com duração de 84 minutos, o filme percorre a Amazônia paraense para revelar artistas e tradições musicais de uma região pouco conhecida até mesmo pelos brasileiros.

Nesta sexta-feira (11), também às 20h, o projeto "Pulsar" traz o show "Roberto Menescal e Bossa Nova", celebrando os 67 anos do gênero e os 87 anos do compositor, diretor, produtor e arranjador Roberto Menescal. Acompanhado por um trio de músicos e com participação especial da cantora Cris Delanno, o artista apresenta um repertório que mescla clássicos e canções do novo disco "O Lado B da Bossa", intercalando o show com histórias sobre o surgimento da Bossa Nova no Rio de Janeiro.

O fim de semana cultural se encerra no sábado (12), às 16h, com o espetáculo infantil "Borboletas", da Cia Teatral Sonharteiros. A peça acompanha a história de Gio, Duda e Bento, três crianças periféricas que vivem em meio à violência da comunidade, mas encontram na ludicidade, na musicalidade e no encantamento um refúgio para brincar e sonhar.

Todos os espetáculos são gratuitos e têm classificação etária livre. Os ingressos estarão disponíveis para retirada na bilheteria do Teatro Sesc Rosinha de Valença uma hora antes de cada programação. A realização é do Sesc, com apoio da Prefeitura Municipal de Valença / Governo Presente