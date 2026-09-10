Espaço recebe documentário sobre a Amazônia, show de Roberto Menescal e peça sobre infância periféricaFoto: SESC
Teatro Sesc Rosinha de Valença tem programação gratuita com filme, show e teatro infantil
Entre 10 e 12 de setembro, espaço recebe documentário sobre a Amazônia, show de Roberto Menescal e peça sobre infância periférica
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Entre 10 e 12 de setembro, espaço recebe documentário sobre a Amazônia, show de Roberto Menescal e peça sobre infância periférica
Teatro Sesc Rosinha de Valença recebe programação cultural gratuita com cinema e teatro
Espaço terá atrações para diferentes públicos entre os dias 20 e 22 de agosto, com sessões de cinema e espetáculos teatrais
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