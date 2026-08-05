Evento irá reunir gastronomia, música e valorização da cultura regionalFoto: Reprodução/Internet
21h: Bruno Bonatto
15h: Gileade Lima e Maxwell Prado
17h: Tatiele Sauveiro e Paulinho Lima
20h30: B2 Regional
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Evento irá reunir gastronomia, música e valorização da cultura regionalFoto: Reprodução/Internet
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