Evento irá reunir gastronomia, música e valorização da cultura regional - Foto: Reprodução/Internet

Evento irá reunir gastronomia, música e valorização da cultura regionalFoto: Reprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 17:22

Valença - Conservatória, Conservatória, distrito de Valença , recebe a partir desta sexta-feira (7) a 5ª edição do Festival Delícias do Vale do Café, um dos principais eventos gastronômicos da região. Com programação até o dia 16 de agosto, o festival homenageia a tradicional "Cozinha de Fazenda", valorizando os sabores, os ingredientes e a identidade cultural do Vale do Café.

Ao todo, 20 estabelecimentos gastronômicos participam do evento com receitas exclusivas desenvolvidas especialmente para o festival. Além disso, cerca de 60 produtores rurais e artesãos de toda a região integram a programação, fortalecendo a economia criativa e o turismo regional.

A abertura será marcada pelo "Delícias na Praça", que acontece nos dias 7 e 8 de agosto, na Praça de Conservatória. O espaço contará com apresentações musicais, demonstrações gastronômicas, degustações de produtos típicos e feira de artesanato regional, oferecendo uma experiência que reúne gastronomia, cultura e entretenimento.

Durante os dez dias de festival, os restaurantes participantes servirão pratos especiais com preços fixos. Os pratos principais custarão entre R$ 69 e R$ 99, os sanduíches entre R$ 39 e R$ 49, enquanto as sobremesas terão valores entre R$ 19 e R$ 39.

Além da programação gastronômica, os visitantes poderão aproveitar os diversos atrativos turísticos do Vale do Café, como as Rotas da Cachaça, do Queijo e do Café, além das tradicionais fazendas históricas, espaços culturais, como o Cine Centímetro e o Espaço Sonora, ambos em Conservatória, e as belezas naturais da região.

Segundo a organização, o objetivo do festival é fortalecer a gastronomia regional como ferramenta de desenvolvimento turístico, integrando restaurantes, produtores, meios de hospedagem, artesãos e demais segmentos ligados ao turismo.

Programação do Delícias na Praça

Sexta-feira (7)

19h: Paola Costa

21h: Bruno Bonatto

Sábado (8)

11h: Chorinho na Praça

15h: Gileade Lima e Maxwell Prado

17h: Tatiele Sauveiro e Paulinho Lima

20h30: B2 Regional

O 5º Festival Delícias do Vale do Café conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da Gotrix, além do apoio cultural do Sesc, Fecomércio e Sicomércio. O evento também recebe apoio da Prefeitura de Valença, da Secretaria Municipal de Turismo, do Valença Convention & Visitors Bureau (CVB), da Acritur, do APL Vale do Café e de diversas instituições e empresas parceiras.

Realizado durante o inverno, período de maior fluxo turístico na região, o festival reforça Conservatória como um dos principais destinos gastronômicos e culturais do interior do Estado do Rio de Janeiro.