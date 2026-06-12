Dia do Migrante Japonês celebra a contribuição da comunidade nipônica para o desenvolvimento econômico, agrícola e social do município - Foto: Asscom/PMV

Dia do Migrante Japonês celebra a contribuição da comunidade nipônica para o desenvolvimento econômico, agrícola e social do municípioFoto: Asscom/PMV

Publicado 12/06/2026 15:22

Valença - A Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, prestou homenagem nesta quinta-feira (12) ao Dia do Migrante Japonês em Valença, data que celebra a importante contribuição da comunidade japonesa para a formação da identidade, da economia e da cultura do município. A iniciativa destacou a trajetória de famílias que ajudaram a transformar a agricultura local e deixaram um legado que permanece vivo na história da cidade.

Representando o prefeito Saulo Corrêa, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Antônio Carlos da Silva, visitou o senhor Noriaki Okabayashi, conhecido carinhosamente pelos valencianos como Seu Paulo, considerado o primeiro japonês a se estabelecer em Valença ao lado de seu pai e de seu irmão, em 1947.

Durante a visita, o secretário ressaltou a importância da imigração japonesa para o crescimento do município e agradeceu o trabalho realizado por gerações de famílias que encontraram em Valença uma nova oportunidade de vida.

“Em nome do prefeito Saulo Corrêa, quero agradecer ao senhor Paulo e a todos os japoneses e descendentes de japoneses que ajudaram a construir esta cidade. Valença é uma cidade plural graças à contribuição de todos os povos que aqui chegaram e trabalharam pelo seu crescimento. Neste dia especial, prestamos nossa homenagem e nosso reconhecimento a essa importante comunidade”, afirmou.

A história da família Okabayashi começou décadas antes da chegada a Valença. O pai de Noriaki deixou a cidade de Yokohama, no Japão, em dezembro de 1933, desembarcando no Porto de Santos em fevereiro de 1934. Após anos de trabalho no interior paulista, a família buscou novas oportunidades até encontrar em Valença condições favoráveis para o desenvolvimento da agricultura.

Em 1947, Noriaki chegou ao município com apenas 15 anos de idade, acompanhado pelo irmão mais velho. Os dois vieram para realizar um plantio experimental na Fazenda São Francisco, propriedade do senhor McGregor. O sucesso da produção agrícola foi decisivo para que outros familiares também migrassem para a região, iniciando uma nova etapa da história da comunidade japonesa em Valença.

Seu Paulo relembra que a presença dos primeiros japoneses despertava curiosidade entre os moradores da cidade. Ao passarem pelas ruas do município, muitas pessoas observavam pelas janelas, já que nunca haviam tido contato com imigrantes japoneses. Com o passar dos anos, a convivência diária e os resultados do trabalho agrícola ajudaram a aproximar culturas e construir relações de respeito e amizade.

Outro desafio enfrentado pelos pioneiros foi a desconfiança inicial de alguns produtores rurais. Havia a crença de que as áreas cultivadas pelos japoneses perderiam a capacidade de produzir pastagens. O resultado, porém, foi justamente o contrário. Com técnicas agrícolas eficientes e utilização de adubação orgânica, as terras apresentaram aumento da fertilidade após as colheitas.

“Assim foi conhecendo pouco a pouco... nós conseguimos conquistar o povo daqui de Valença”, recorda Seu Paulo.

A dedicação ao campo rapidamente transformou a produção agrícola local. Hortaliças como tomate, repolho, pimentão e pepino passaram a ser cultivadas em larga escala. Semanalmente, caminhões carregados de produtos deixavam Valença com destino ao mercado do Rio de Janeiro, fortalecendo a economia local e contribuindo para o crescimento do setor de transportes na região.

A trajetória de Seu Paulo também é marcada por histórias de superação. Nascido no Japão, ele chegou ao Brasil ainda criança, aos dois anos de idade, enfrentando uma longa viagem de navio ao lado da família. Durante o percurso, sobreviveu a um surto de doença que atingiu diversas crianças a bordo graças aos cuidados da mãe.

Conhecido em Valença pelo nome Paulo, ele explica que a escolha do nome facilitou a comunicação com os moradores da cidade, embora o nome já fizesse parte de sua documentação religiosa desde a década de 1940. Mais tarde, ao se naturalizar brasileiro, conciliou oficialmente as duas identidades que passaram a fazer parte de sua história.

Além da contribuição para a agricultura, Seu Paulo também participou diretamente do desenvolvimento urbano do município. Ao adquirir uma propriedade na região das Laranjeiras, colaborou com melhorias na infraestrutura local ao doar materiais para obras de saneamento que contribuíram para o crescimento do bairro.

Em Valença, constituiu família e criou cinco filhos, todos formados no ensino superior, conquista que ele considera uma das maiores realizações de sua vida.

“Eu tenho cinco filhos... todos têm faculdade, graças a Deus. Como eu não tive tempo de estudar, fiz questão de oferecer essa oportunidade para eles”, relata com orgulho.

Ao celebrar o Dia do Migrante Japonês, a Prefeitura de Valença reafirma seu reconhecimento à contribuição dos imigrantes japoneses e seus descendentes, cuja dedicação ajudou a impulsionar o desenvolvimento agrícola, econômico e social do município. Histórias como a de Noriaki Okabayashi representam não apenas a memória de uma comunidade, mas também um exemplo de perseverança, trabalho e amor por Valença, cidade que ajudou a construir e da qual se tornou parte fundamental da história.