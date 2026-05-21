Mobilização solidária durante a Expo Valença beneficiará instituições e famílias em situação de vulnerabilidade no município - Foto: SMAEE

Mobilização solidária durante a Expo Valença beneficiará instituições e famílias em situação de vulnerabilidade no municípioFoto: SMAEE

Publicado 21/05/2026 13:50

Valença - A solidariedade também ganhou destaque durante a 19ª Exposição Agropecuária de Valença. Além da programação cultural, dos shows nacionais e da movimentação econômica, o evento promovido pela Prefeitura de Valença / Governo Presente, em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA/UNIFAA), arrecadou quase 1,6 tonelada de alimentos destinados a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo dos quatro dias de programação, a Secretaria Municipal de Assistência, Esporte e Envelhecimento Saudável (SMAEE), coordenada pelo secretário Bernardo Machado, mobilizou uma equipe com 14 colaboradores responsáveis pela arrecadação, organização e distribuição inicial dos alimentos recebidos durante a Expo Valença.

Embora a entrada para o evento fosse gratuita, a população foi incentivada a contribuir voluntariamente com a doação de 1kg de alimento não perecível. A mobilização teve ampla adesão do público e resultou na arrecadação de 1.596 quilos de alimentos.

Entre os itens arrecadados estão 351 kg de feijão, 283,5 kg de arroz, 258 kg de açúcar, 168 kg de macarrão, 104,5 kg de fubá, 77 kg de farinha de trigo, além de farinha de mandioca, sal, canjiquinha, café, amido de milho e outros produtos alimentícios.

Parte das doações já começou a ser distribuída ainda durante os dias da Exposição. As primeiras instituições contempladas foram o Projeto Nação Mestiça, o Programa Curumim e a Casa da Acolhida, que receberam juntas 267 quilos de alimentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência, outras entidades e projetos sociais do município também serão beneficiados nas próximas etapas de entrega, entre eles a APAE, os Vicentinos, o Abrigo dos Idosos de Conservatória, o Lar Memei, além de projetos sociais voltados para crianças e ações de apoio à população em situação de rua.

A Prefeitura de Valença destacou que a mobilização solidária reforça o espírito de união e compromisso social da população valenciana, transformando a Exposição Agropecuária em uma grande corrente de apoio às famílias que mais precisam.

A ação integrou a proposta da Expo Valença de promover não apenas entretenimento e fortalecimento econômico, mas também cidadania, inclusão social e participação comunitária, consolidando o evento como um espaço de integração entre cultura, agro e solidariedade.