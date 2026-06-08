Evento reuniu milhares de visitantes, bateu recordes de vendas e fortaleceu a imagem do município como Capital Estadual do Queijo - Foto: Asscom/PMV

Evento reuniu milhares de visitantes, bateu recordes de vendas e fortaleceu a imagem do município como Capital Estadual do QueijoFoto: Asscom/PMV

Publicado 08/06/2026 15:14

Valença - A 5ª Festa do Queijo encerrou sua programação neste domingo (7) com um resultado considerado histórico por organizadores, produtores, comerciantes e visitantes. Realizado entre os dias 4 e 7 de junho, no Jardim de Cima, o evento reuniu milhares de pessoas ao longo dos quatro dias e consolidou-se como um dos principais atrativos turísticos e gastronômicos do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Promovida pela Associação dos Queijeiros de Valença (AQV), em parceria com a Prefeitura de Valença, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura, Pesca e Pecuária e de Cultura e Turismo, a festa transformou o centro da cidade em um grande espaço de convivência, cultura, negócios e valorização da produção rural.

A estrutura montada para a edição de 2026 contou com áreas cobertas para expositores, corredor de artesanato, praça de alimentação, espaço para produtores rurais, área infantil e uma programação musical diversificada, atraindo moradores, turistas e visitantes de diferentes regiões do estado e do país. Durante todos os dias do evento, a praça permaneceu movimentada, com grande circulação de público entre as barracas, apresentações culturais e shows.

Um dos grandes destaques desta edição foi o Gigante Valenciano, produzido com cerca de 500 litros de leite e apresentado como o maior queijo prato do mundo. A atração se tornou um dos símbolos da festa e reforçou a identidade de Valença como Capital Estadual do Queijo, reconhecimento que fortalece a tradição do município na produção queijeira.

Além de promover a cultura e a gastronomia local, a festa também impulsionou a economia. Produtores rurais, artesãos e empreendedores relataram excelentes resultados de vendas durante os quatro dias de programação, com diversos produtos esgotados antes mesmo do encerramento do evento.

Para o empresário Adriano Silvestre, a Festa do Queijo demonstra a importância dos eventos para o desenvolvimento econômico do município.

“É uma festa que traz muitos recursos para a cidade. O comércio local também se beneficia e isso é muito importante. Quem ainda não veio precisa conhecer porque é um evento que movimenta Valença”, destacou.

O profissional da área audiovisual Haroldo Toledo também ressaltou o crescimento do evento e a diversidade do público presente.

“Vi muitas pessoas participando da festa, algo que não percebia tanto em outras edições. Tinha estudantes, famílias, idosos e visitantes de várias cidades. A estrutura melhorou muito e os produtores venderam tanto que alguns produtos acabaram antes do previsto. Isso mostra que foi bom para todos”, afirmou.

Já a moradora Mirian Souza destacou a evolução da organização e o ambiente familiar proporcionado pela programação.

“Percebi uma evolução muito grande em relação às edições anteriores. Desde as barracas até a estrutura geral. É uma festa acolhedora, que movimenta a economia, valoriza o agronegócio e está se tornando uma tradição cada vez mais forte na cidade”, avaliou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Antonio Carlos da Silva, também comemorou os resultados alcançados e destacou os reflexos positivos para diversos setores da economia local.

“Tivemos um final de semana muito positivo para Valença. A hotelaria registrou ocupação máxima, restaurantes e bares tiveram grande movimento e recebemos turistas de diversas regiões. A Festa do Queijo se consolida como um importante instrumento de fortalecimento do turismo e da economia local”, afirmou.

Segundo o secretário, os produtores participantes relataram recordes de vendas durante o evento, resultado que demonstra a importância da parceria entre o poder público, a Associação dos Queijeiros e os demais envolvidos na organização.

O sucesso da 5ª Festa do Queijo reforça o potencial de Valença para sediar grandes eventos e evidencia a força da união entre produtores rurais, artesãos, empreendedores, entidades e administração municipal. Ao final de quatro dias de intensa programação, a avaliação predominante é de que a edição de 2026 representa um novo patamar para o evento, fortalecendo a identidade cultural e gastronômica do município e ampliando sua projeção no cenário turístico estadual.