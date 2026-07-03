A programação de estreia contou com a exibição do documentário "Quando A Banda Passa", produzido pela Lumens Produções e dirigido por Haroldo Toledo - Foto: Divulgação

A programação de estreia contou com a exibição do documentário "Quando A Banda Passa", produzido pela Lumens Produções e dirigido por Haroldo ToledoFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 15:36

Valença - A Casa de Cultura JUCERJA Valença passou a contar oficialmente com um novo espaço dedicado à valorização do cinema e da cultura local. Na noite desta quinta-feira (2), foi realizado o lançamento do Cine Clube da Casa de Cultura JUCERJA Valença, iniciativa prestigiada pela Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A programação de estreia contou com a exibição do documentário "Quando A Banda Passa", produzido pela Lumens Produções e dirigido por Haroldo Toledo. O filme retrata a história da Sociedade Musical Progresso de Valença, uma das instituições culturais mais tradicionais do município, que completa 98 anos em 2026.

Realizada na Sala Multiuso da Casa de Cultura, a sessão reuniu moradores, apreciadores da cultura valenciana, integrantes da Banda Progresso e convidados, que acompanharam o resgate da trajetória da corporação musical e sua contribuição para a identidade cultural da cidade.

Após a exibição do documentário, o público foi presenteado com uma apresentação especial da Sociedade Musical Progresso de Valença. Sob a regência do maestro Antonio Carlos Santa'nna da Rocha, a banda executou um repertório de composições que emocionou os presentes e foi recebido com calorosos aplausos.

O evento contou com a presença da coordenadora da Casa de Cultura JUCERJA Valença, Ângela Canal, do secretário municipal de Cultura e Turismo, Antonio Carlos da Silva, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo de Souza.

Para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a criação do Cine Clube representa mais um importante passo na ampliação das atividades culturais oferecidas à população. O espaço nasce com a proposta de promover sessões de cinema, incentivar o audiovisual e fortalecer a preservação da memória e da história de Valença por meio de produções que valorizem a identidade cultural do município.

Com a iniciativa, a Casa de Cultura JUCERJA Valença amplia sua programação e se consolida como um importante polo de difusão artística e cultural, oferecendo à população um novo ambiente para o acesso ao cinema, ao conhecimento e às manifestações culturais locais.